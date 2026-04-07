Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

"Praski doktor" trafił do celi

|
"Praski doktor" zatrzymany
"Praski doktor" zatrzymany
Źródło: KSP
Policjanci ze stołecznej komendy zatrzymali trzech mężczyzn, wśród nich był 23-latek o pseudonimie "Praski doktor". Śledztwo dotyczy handlu narkotykami w bramach na Brzeskiej, Ząbkowskiej czy Inżynierskiej.

"Wśród zatrzymanych był 23-latek, który w świecie przestępczym posługiwał się pseudonimem 'Praski doktor'. Mężczyzna zajmował się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, wykorzystując do kontaktu z klientami komunikatory internetowe" - wyjaśnia w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Funkcjonariusze zatrzymali go, gdy wracał ze spaceru z psem. "Podczas przeszukania wynajmowanego mieszkania oraz stałego miejsca pobytu, policjanci znaleźli w sumie cztery kilogramy narkotyków, w tym prawie trzy kilogramy marihuany i blisko kilogram mefedronu" - wyliczono w komunikacie.

Poza narkotykami na miejscu znajdował się sprzęt, który mógł służyć do ich dystrybucji: zgrzewarka i waga elektroniczna.

"Praski doktor" zatrzymany
"Praski doktor" zatrzymany
Źródło: KSP

"Praski doktor" w areszcie

"23-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące" - podała KSP.

Wobec dwóch pozostałych podejrzanych, którzy zatrzymani zostali dzień później, sąd zastosował dozór policyjny. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Praskie zagłębie narkotykowe

"Skutecznie przeprowadzona akcja policji zapobiegła wprowadzeniu do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Substancje te były najczęściej rozprowadzane w bramach na ulicy Brzeskiej, Ząbkowskiej oraz Inżynierskiej w Warszawie" - podsumowała komenda.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Źródło: KSP
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Źródło: KSP
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Źródło: KSP
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Źródło: KSP
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora"
Źródło: KSP

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
Tagi:
NarkotykiPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
