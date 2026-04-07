"Praski doktor" trafił do celi

"Praski doktor" zatrzymany Źródło: KSP

"Wśród zatrzymanych był 23-latek, który w świecie przestępczym posługiwał się pseudonimem 'Praski doktor'. Mężczyzna zajmował się wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, wykorzystując do kontaktu z klientami komunikatory internetowe" - wyjaśnia w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.

Funkcjonariusze zatrzymali go, gdy wracał ze spaceru z psem. "Podczas przeszukania wynajmowanego mieszkania oraz stałego miejsca pobytu, policjanci znaleźli w sumie cztery kilogramy narkotyków, w tym prawie trzy kilogramy marihuany i blisko kilogram mefedronu" - wyliczono w komunikacie.

Poza narkotykami na miejscu znajdował się sprzęt, który mógł służyć do ich dystrybucji: zgrzewarka i waga elektroniczna.

"Praski doktor" w areszcie

"23-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące" - podała KSP.

Wobec dwóch pozostałych podejrzanych, którzy zatrzymani zostali dzień później, sąd zastosował dozór policyjny. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających.

Praskie zagłębie narkotykowe

"Skutecznie przeprowadzona akcja policji zapobiegła wprowadzeniu do obrotu narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 200 tysięcy złotych. Substancje te były najczęściej rozprowadzane w bramach na ulicy Brzeskiej, Ząbkowskiej oraz Inżynierskiej w Warszawie" - podsumowała komenda.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu "Praskiego doktora" Źródło: KSP