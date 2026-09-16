Praga Północ Kwitł tam narkotykowy biznes. W jednej chwili weszli do kilku mieszkań Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Policyjna akcja na Pradze Północ Źródło wideo: KRP Warszawa VI Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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W tym samym czasie policjanci weszli do do lokalu przy ulicach Brzeskiej, 11 Listopada i Kępnej na terenie Pragi Północ. W działaniach wzięli udział kontrterroryści oraz przewodnik z psem wyspecjalizowanym w wykrywaniu narkotyków.

Weszli jednocześnie do kilku lokali Akcja policji na Pradze Północ Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Akcja policji na Pradze Północ Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Akcja policji na Pradze Północ Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Pięć osób zatrzymanych

Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 34 do 48 lat oraz 34-letnią kobietę.

Do zatrzymania 34-latka i jego 34-letniej partnerki doszło w mieszkaniu przy Brzeskiej. "Funkcjonariusze zabezpieczyli w lokalu marihuanę, doniczki z krzewami wyglądem przypominającymi konopie inne niż włókniste, kilka tysięcy złotych oraz telefony komórkowe" - wymieniła w komunikacie nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Pięć osób zatrzymanych Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

Narkotyki w mieszkaniach

W mieszkaniu 48-latka przy 11 Listopada policjanci znaleźli susz roślinny, a w lokalu przy Nieporęckiej zatrzymali 38-latka. Wobec tego drugiego mężczyzny sąd wydał nakaz doprowadzenia do więzienia w związku z wcześniejszymi przestępstwami narkotykowymi.

Wszystkie zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na przesłuchanie do tej samej sprawy doprowadzono również 49-letniego mężczyznę, przebywającego w zakładzie karnym w związku z inną sprawą.

Podejrzanym grozi więzienie

Prokurator prowadzący śledztwo, przedstawił czwórce zatrzymanych zarzuty, które dotyczą udziału w przestępczości narkotykowej poprzez wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz uczestnictwo w obrocie nimi. Za to przestępstwo grozi im kara do 12 lat więzienia. Surowszą karę może otrzymać 49-latek, który działał w warunkach recydywy.

Natomiast 34-latek naraził się na dodatkowy zarzut dotyczący przetwarzania znacznej ilości kokainy. Na wniosek prokuratora sąd tymczasowo aresztował go na trzy miesiące.

Troje pozostałych podejrzanych zostało objętych policyjnymi dozorami na czas prowadzonego śledztwa.

Poszukiwany przez sąd 38-latek, po przesłuchaniu został umieszczony w areszcie śledczym, gdzie spędzi dwa lata.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. W akcji uczestniczyli policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przy wsparciu kontrterrorystów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.