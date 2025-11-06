Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice

Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci pracowali w warszawskim zagłębiu narkotykowym, czyli w w rejonie ulic: Brzeska, Ząbkowska, Mała i Inżynierska. Działania na zlecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga wymierzone były w dilerów. Kontrterroryści weszli do kilku mieszkań na Pradze Północ i Żoliborzu.

Z mieszkań zrobili magazyny narkotyków

"Tam zastali i zatrzymali osoby, które według ustaleń prokuratury działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami narkotyków" - poinformowała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

W ręce policjantów wpadły dwie kobiety: 24-latka i 48-latka oraz sześciu mężczyzn w wieku od 23 do 48 lat. Ustalono, że w dwóch mieszkaniach zorganizowano magazyny, z którego poporcjowane narkotyki trafiały na praskie ulice. Policjanci znaleźli: heroinę, marihuanę, kokainę i metadon.

"Dodatkowo podczas przeszukania obu lokali policjanci zabezpieczyli sprzęt, który służył zatrzymanym do porcjowania narkotyków: wagi elektroniczne i zgrzewarki, dodatkowo telefony komórkowe i zapiski świadczące o handlu narkotykami" - opisała Adamus. Na poczet przyszłych kar policjanci przejęli gotówkę.

Usłyszeli zarzuty, grozi im nawet 12 lat więzienia

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Może za to grozić kara do 12 lat więzienia.

Decyzją sądu pięć zatrzymanych osób (24-latka i czterech mężczyzn) trafiło do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Wobec pozostałej trójki został zastosowany policyjny dozór.

