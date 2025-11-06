Logo TVN Warszawa
Praga Północ

Z mieszkania na Żoliborzu narkotyki trafiały na praskie ulice

Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Policjanci uderzyli w dilerów z Brzeskiej i Ząbkowskiej
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci weszli do mieszkań na Pradze Północ i Żoliborzu. Znaleźli magazyny z narkotykami. Zatrzymali osiem osób, które podejrzewają o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i obrót zabronionymi środkami.

Policjanci pracowali w warszawskim zagłębiu narkotykowym, czyli w w rejonie ulic: Brzeska, Ząbkowska, Mała i Inżynierska. Działania na zlecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga wymierzone były w dilerów. Kontrterroryści weszli do kilku mieszkań na Pradze Północ i Żoliborzu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych

Policyjna akcja w "zagłębiu narkotykowym", ośmiu zatrzymanych

Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym". Diler i "czujka" zatrzymani

Akcja policji w "zagłębiu narkotykowym". Diler i "czujka" zatrzymani

Z mieszkań zrobili magazyny narkotyków

"Tam zastali i zatrzymali osoby, które według ustaleń prokuratury działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się obrotem znacznymi ilościami narkotyków" - poinformowała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

W ręce policjantów wpadły dwie kobiety: 24-latka i 48-latka oraz sześciu mężczyzn w wieku od 23 do 48 lat. Ustalono, że w dwóch mieszkaniach zorganizowano magazyny, z którego poporcjowane narkotyki trafiały na praskie ulice. Policjanci znaleźli: heroinę, marihuanę, kokainę i metadon.

"Dodatkowo podczas przeszukania obu lokali policjanci zabezpieczyli sprzęt, który służył zatrzymanym do porcjowania narkotyków: wagi elektroniczne i zgrzewarki, dodatkowo telefony komórkowe i zapiski świadczące o handlu narkotykami" - opisała Adamus. Na poczet przyszłych kar policjanci przejęli gotówkę.

Usłyszeli zarzuty, grozi im nawet 12 lat więzienia

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa Praga zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości środków odurzających z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Może za to grozić kara do 12 lat więzienia.

Decyzją sądu pięć zatrzymanych osób (24-latka i czterech mężczyzn) trafiło do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Wobec pozostałej trójki został zastosowany policyjny dozór.

Przeczytaj także: Zniknęły kilka lat temu. Cenne obrazy wrócą do zakonu

OBRAZY
Odzyskane przez policję obrazy
Źródło: KRP II

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieNarkotykiPolicja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki