Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Po otrzymaniu zgłoszenia przez dyżurnego żyrardowskiej komendy na miejsce skierowani zostali policjanci z Wydziału Kryminalnego. Jak się okazało, w jednej z witryn sklepowych wybita była szyba. Zgłaszający wskazał kierunek, w którym uciekł sprawca oraz podał jego rysopis.

Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania i już po chwili zauważyli mężczyznę odpowiadającego opisowi. - Okazało się, że jest to 40-letni obywatel Ukrainy. Podczas rozmowy mężczyzna przyznał, że rzucił kamieniem w szybę, ponieważ - jak tłumaczył - "zdenerwował się" - przekazała sierżant sztabowy Julia Szczygielska z żyrardowskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. - Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do pięciu lat - przypomniała policjantka.

Miał konflikty z prawem

- Ponadto policjanci ustalili, że 40-latek miał już wcześniej konflikty z prawem i był karany za kradzieże oraz za liczne wykroczenia. Z uwagi na lekceważenie porządku prawnego w Polsce oraz ryzyko dalszego jego naruszenia, policjanci z Zespołu Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych wszczęli procedurę deportacyjną. Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie skierował wniosek do Straży Granicznej o wydalenie mężczyzny z kraju - zaznaczyła sierżant sztabowy Szczygielska.

W poniedziałek 40-latek został doprowadzony do placówki Straży Granicznej, gdzie dalsze czynności prowadzą funkcjonariusze SG.