Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Zmiany w kursowaniu pociągów

"Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń" - poinformowała po południu na portalu X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.
Ruch czasowo wstrzymany
Jak dodano, na miejsce skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy policji. "Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany" - podsumowano.
Rzeczniczka garwolińskiej policji podkomisarz Małgorzata Pychner dodała później, że ruch kolejowy w tym rejonie odbywa się sąsiednim torem.
Rzeczniczka prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rusłana Krzemińska przekazała nam po godzinie 13, że nadal trwają tam prace odpowiednich służb, w tym policji. - Ruch nie został wstrzymany, jeździmy po jednym torze - zapewniła.
Na portalu pasażera czytamy z kolei, że chodzi o fragment pomiędzy miejscowościami Sobolew i Życzyn. "Inne przyczyny związane z infrastrukturą kolejową. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnienia" - ostrzegają pasażerów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl