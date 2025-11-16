Maszynista zauważył, że tory są uszkodzone. Zmiany w kursowaniu pociągów

Garwolin (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

"Dziś rano, o godz. 7:39, maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń" - poinformowała po południu na portalu X Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

Uszkodzony fragment torów na stacji PKP Mika Źródło: tvnwarszawa.pl

Ruch czasowo wstrzymany

Jak dodano, na miejsce skierowano odpowiednie służby, w tym funkcjonariuszy policji. "Wstępne oględziny wykazały uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ruch kolejowy w tym rejonie został czasowo wstrzymany" - podsumowano.

Rzeczniczka garwolińskiej policji podkomisarz Małgorzata Pychner dodała później, że ruch kolejowy w tym rejonie odbywa się sąsiednim torem.

Rzeczniczka prasowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Rusłana Krzemińska przekazała nam po godzinie 13, że nadal trwają tam prace odpowiednich służb, w tym policji. - Ruch nie został wstrzymany, jeździmy po jednym torze - zapewniła.

Na portalu pasażera czytamy z kolei, że chodzi o fragment pomiędzy miejscowościami Sobolew i Życzyn. "Inne przyczyny związane z infrastrukturą kolejową. Zmiana peronów i torów przyjazdu/odjazdu pociągów. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnienia" - ostrzegają pasażerów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.