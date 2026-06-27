Pożar samochodu pod Warszawą. "W masce wypaliła się dziura"
Do pożaru pojazdu doszło na ulicy Kolejowej w podwarszawskiej Zielonce. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11.50, chodziło o samozapłon w pojeździe marki BMW. Ogień został ugaszony, auto znajduje się na poboczu - przekazał nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.
"Wypaliła się dziura"
Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - W masce srebrnego BMW wypaliła się dziura - przekazał.
Pożar samochodu osobowego w Zielonce
Na miejscu pracował jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czas działań strażaków ulica została zamknięta w obu kierunkach. W tym momencie nie ma już utrudnień.
W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.
Źródło: tvnwarszawa.pl