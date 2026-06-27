Okolice Pożar samochodu pod Warszawą. "W masce wypaliła się dziura" Alicja Glinianowicz |

Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Do pożaru pojazdu doszło na ulicy Kolejowej w podwarszawskiej Zielonce. - Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 11.50, chodziło o samozapłon w pojeździe marki BMW. Ogień został ugaszony, auto znajduje się na poboczu - przekazał nam mł. asp. Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji.

"Wypaliła się dziura"

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk. - W masce srebrnego BMW wypaliła się dziura - przekazał.

Pożar samochodu osobowego w Zielonce Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar samochodu osobowego w Zielonce Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na miejscu pracował jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej. Na czas działań strażaków ulica została zamknięta w obu kierunkach. W tym momencie nie ma już utrudnień.

W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych.

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