Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją

Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Źródło: Google Earth
Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca (Mazowieckie). Samochód osobowy, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca i jeden z pasażerów zginęli na miejscu.

O wypadku na gminnej drodze w Zaborówku służby zostały zaalarmowane w piątek, kilka minut przed godziną 5.

- Z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn samochód marki Opel zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący, 37-letni mężczyzna oraz jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwóch pasażerów zostało rannych, trafili do szpitala - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl aspirant Agata Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tego tragicznego wypadku.

Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca
Źródło: KPP Grójec
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Śmiertelne potrącenie pieszego

Śmiertelne potrącenie pieszego

"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła

Autorka/Autor: dg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Grójec

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiPolicja
Czytaj także:
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
Włochy
Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz,
Kiedy wystąpią Polacy w drugim etapie Konkursu Chopinowskiego?
Maciej Wacławik
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana, strażacy znaleźli zwęglone ciało
Bielany
Płyta nagrobna generała Władysława Sikorskiego
Z miejskiego archiwum w Anglii do Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Skradzione na terenie Wawra porsche
Porsche "zniknęło" z ulicy. Znaleźli je w garażu, 140 kilometrów dalej
Zderzenie kilku aut na trasie S8
Zderzenie pięciu aut na wyjeździe z Warszawy
45-latkowi grozi 7,5 roku więzienia
Dwa dożywotnie zakazy, a teraz trzy promile
Bielany
22 września jest Dzień bez Samochodu i bezpłatna komunikacja (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria zasilania w metrze
Bielany
Poszukiwania zaginionego 28-latka
"Był mocno wyziębiony i skrajnie wyczerpany"
Korek na ulicy Pułkowej
Urzędnicy: nic nie da się zrobić, bo ruch jest zbyt duży
Dariusz Gałązka
Tramwaje wracają na Marszałkowską i Grójecką
Koniec wielkich remontów. Tramwaje wracają na dwie ważne ulice
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie pieszego
Śmiertelne potrącenie pieszego
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Śródmieście
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
W piątek otwarcie Parku Żerańskiego. 500 drzew, pomosty i wiaty piknikowe
Białołęka
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
Śródmieście
Collegium Humanum
Nowe informacje w sprawie śmierci byłego prorektora Collegium Humanum
Mokotów
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN
Fatalna sytuacja naukowców. Zapłacą 4 miliony złotych za nie swoje błędy
Mokotów
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie busa z ciągnikiem. Dwie osoby trzeba było wycinać z auta
Akcja na Lotnisku Chopina
Chciał dostać się do Polski, okazał sfałszowane dokumenty
Włochy
Akcja strażaków w szkole na Mokotowie
Groźna substancja w szkole. Strażacy musieli skuwać posadzkę
Mokotów
Śmiertelny wypadek rowerzysty
"Wjechał w jadącą przed nim rowerzystkę". Kobieta zginęła
Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali osiem osób
Tu produkowano amfetaminę, osiem osób zatrzymanych
Nielegalne papierosy zatrzymane na Lotnisku Chopina
To miały być tabletki do zmywarek. Państwo mogło stracić miliony
Włochy
Akt oskarżenia w sprawie urzędnika podejrzanego o szpiegostwo (zdj. ilustracyjne)
Urzędnik oskarżony o szpiegowanie dla rosyjskiego wywiadu
Śródmieście
Piotr Alexewicz
Polonezy czas zacząć. Drugi etap konkursu
Śródmieście
Narzędzia zabezpieczone przez policjantów
Opowiadali, że są "poszukiwaczami metali". Bracia zostali zatrzymani
Wesoła
Na rowerze wjechał na przejście dla pieszych
Z telefonem w ręku przejechał po przejściu dla pieszych
Gotycki kościół pw. św. Jakuba w Bożewie
Ma ponad 500 lat. Zabytkowy kościół po konserwacji
Rusza akcja szczepienia lisów (zdj. ilustracyjne)
Rusza akcja szczepienia lisów, przynęt nie wolno dotykać
Straż pożarna
92-latek zginął w pożarze. Podczas akcji jego kuzyn dostał zawału i też zmarł
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki