Uderzyli w drzewo, dwie osoby nie żyją

Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca Źródło: Google Earth

O wypadku na gminnej drodze w Zaborówku służby zostały zaalarmowane w piątek, kilka minut przed godziną 5.

- Z niewyjaśnionych na chwilę obecną przyczyn samochód marki Opel zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierujący, 37-letni mężczyzna oraz jeden z pasażerów zginęli na miejscu. Dwóch pasażerów zostało rannych, trafili do szpitala - przekazała w rozmowie z tvnwarszawa.pl aspirant Agata Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Na miejscu wciąż pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny tego tragicznego wypadku.

Do wypadku doszło w miejscowości Zaborówek koło Grójca Źródło: KPP Grójec