Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę
- Zgłoszenie o tym, że mężczyzna zaatakował strażników miejskich w Wołominie na ulicy Ogrodowej, otrzymaliśmy po godzinie 16. Został zatrzymany - przekazała nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.
Policjantka dodała, że wcześniej mężczyzna awanturował się w domu. - Strażnicy poszli na interwencję i zostali przez tego człowieka zaatakowani. To 49-letni mieszkaniec Wołomina. Usłyszy niebawem zarzuty - podkreśliła aspirant sztabowy Nasiłowska.
Rzeczniczka wskazała też, że agresor miał przy sobie siekierę i gaz pieprzowy. - Te przedmioty zostały zabezpieczone. Strażnicy miejscy zostali przebadani w szpitalu, nie odnieśli poważniejszych obrażeń - podsumowała policjantka.
Źródło: tvnwarszawa.pl