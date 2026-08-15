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Okolice

Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę

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Agresor zaatakował strażników miejskich siekierą (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska
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Policjanci z Wołomina (Mazowieckie) zatrzymali w sobotę agresywnego mężczyznę, który zaatakował strażników miejskich. 49-latek wkrótce ma usłyszeć zarzuty.

- Zgłoszenie o tym, że mężczyzna zaatakował strażników miejskich w Wołominie na ulicy Ogrodowej, otrzymaliśmy po godzinie 16. Został zatrzymany - przekazała nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Policjantka dodała, że wcześniej mężczyzna awanturował się w domu. - Strażnicy poszli na interwencję i zostali przez tego człowieka zaatakowani. To 49-letni mieszkaniec Wołomina. Usłyszy niebawem zarzuty - podkreśliła aspirant sztabowy Nasiłowska.

Rzeczniczka wskazała też, że agresor miał przy sobie siekierę i gaz pieprzowy. - Te przedmioty zostały zabezpieczone. Strażnicy miejscy zostali przebadani w szpitalu, nie odnieśli poważniejszych obrażeń - podsumowała policjantka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaWołomin
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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