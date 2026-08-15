Okolice Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska

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- Zgłoszenie o tym, że mężczyzna zaatakował strażników miejskich w Wołominie na ulicy Ogrodowej, otrzymaliśmy po godzinie 16. Został zatrzymany - przekazała nam rzeczniczka wołomińskiej policji aspirant sztabowy Aneta Nasiłowska.

Policjantka dodała, że wcześniej mężczyzna awanturował się w domu. - Strażnicy poszli na interwencję i zostali przez tego człowieka zaatakowani. To 49-letni mieszkaniec Wołomina. Usłyszy niebawem zarzuty - podkreśliła aspirant sztabowy Nasiłowska.

Rzeczniczka wskazała też, że agresor miał przy sobie siekierę i gaz pieprzowy. - Te przedmioty zostały zabezpieczone. Strażnicy miejscy zostali przebadani w szpitalu, nie odnieśli poważniejszych obrażeń - podsumowała policjantka.