Okolice Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze

W magazynie były podróbki oraz e-papierosy bez znaków akcyzy Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Policjanci, by sprawdzić informację o sprzedaży artykułów z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi i papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy, pojechali do miejscowości Jabłonowo. Tam zatrzymali 34-letniego obywatel Indii.

"W jego magazynie znaleźli ponad 1700 papierosów elektronicznych zawierających płyn z nikotyną w ilości ponad 90 tysięcy mililitrów oraz ponad trzy tysiące sztuk podrobionych towarów, m.in. elektronikę, galanterię i odzież z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych znanych marek" - podała w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła prawie 400 tysięcy złotych. W przypadku podrobionego towaru przedstawiciele pokrzywdzonych firm oszacowali straty na około trzy miliony złotych.

Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar Źródło zdjęcia: KSP

Towar sprzedawał na nocnym bazarze

"34-letni obywatel Indii został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, mężczyzna sprzedawał towar na swoim stoisku na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej"– dodaje Edyta Adamus.

Okazało się też, że 34-latek na początku czerwca podczas kontroli drogowej posłużył się podrobionym dokumentem prawa jazdy.

34-latkowi grozi do pięciu lat więzienia Źródło zdjęcia: KSP

Usłyszał już zarzuty za sprzedaż podrobionych artykułów i wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.

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