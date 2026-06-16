Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
Policjanci, by sprawdzić informację o sprzedaży artykułów z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi i papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy, pojechali do miejscowości Jabłonowo. Tam zatrzymali 34-letniego obywatel Indii.
"W jego magazynie znaleźli ponad 1700 papierosów elektronicznych zawierających płyn z nikotyną w ilości ponad 90 tysięcy mililitrów oraz ponad trzy tysiące sztuk podrobionych towarów, m.in. elektronikę, galanterię i odzież z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi różnych znanych marek" - podała w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.
Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła prawie 400 tysięcy złotych. W przypadku podrobionego towaru przedstawiciele pokrzywdzonych firm oszacowali straty na około trzy miliony złotych.
Towar sprzedawał na nocnym bazarze
"34-letni obywatel Indii został zatrzymany. Jak ustalili policjanci, mężczyzna sprzedawał towar na swoim stoisku na nocnym bazarze w Wólce Kosowskiej"– dodaje Edyta Adamus.
Okazało się też, że 34-latek na początku czerwca podczas kontroli drogowej posłużył się podrobionym dokumentem prawa jazdy.
Usłyszał już zarzuty za sprzedaż podrobionych artykułów i wyrobów akcyzowych bez znaków akcyzy. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.