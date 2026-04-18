Okolice Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób

Akcja służb w Wólce Kosowskiej Źródło: Komenda Stołeczna Policji

W poniedziałek i we wtorek, na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej, pojawili się policjanci. W działaniach uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy garnizonu stołecznego policji, wspieranych przez ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przeprowadzona akcja była wymierzona w nielegalny obrót towarami, unikanie opodatkowania oraz naruszenia przepisów dotyczących legalności pobytu cudzoziemców.

Podczas dwudniowych działań służby sprawdziły tożsamość prawie 630 osób. Zatrzymali dziewięć osób, w tym wobec sześciu wszczęto procedurę wydalenia z Polski. Jak zapowiedziały, pozostałe osoby odpowiedzą m.in. za przestępstwa akcyzowe.

700 tysięcy złotych zablokowane

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu policji, przeprowadzili 84 kontrole. Nałożyli 18 mandatów karno-skarbowych na łączną kwotę blisko 84 tysięcy złotych.

"Zobowiązali jednego ze sprzedawców do zapłaty akcyzy w wysokości niemal 780 tysięcy złotych w związku z obrotem e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami akcyzy" - poinformowała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

KAS zablokowała też trzy rachunki bankowe, na których było łącznie 700 tysięcy złotych.

Z kolei policjanci zatrzymali dwóch obywateli Chin. "Na zapleczu jednego z punktów handlowych przechowywali ponad 4 400 sztuk e-papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść ponad 360 tysięcy złotych" - zaznaczyła Adamus.

Jak zapowiedziały służby, podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.