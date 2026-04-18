Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
W poniedziałek i we wtorek, na terenie centrum handlowego w Wólce Kosowskiej, pojawili się policjanci. W działaniach uczestniczyło blisko 400 funkcjonariuszy garnizonu stołecznego policji, wspieranych przez ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Przeprowadzona akcja była wymierzona w nielegalny obrót towarami, unikanie opodatkowania oraz naruszenia przepisów dotyczących legalności pobytu cudzoziemców.
Podczas dwudniowych działań służby sprawdziły tożsamość prawie 630 osób. Zatrzymali dziewięć osób, w tym wobec sześciu wszczęto procedurę wydalenia z Polski. Jak zapowiedziały, pozostałe osoby odpowiedzą m.in. za przestępstwa akcyzowe.
700 tysięcy złotych zablokowane
Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przy wsparciu policji, przeprowadzili 84 kontrole. Nałożyli 18 mandatów karno-skarbowych na łączną kwotę blisko 84 tysięcy złotych.
"Zobowiązali jednego ze sprzedawców do zapłaty akcyzy w wysokości niemal 780 tysięcy złotych w związku z obrotem e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami akcyzy" - poinformowała w komunikacie Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
KAS zablokowała też trzy rachunki bankowe, na których było łącznie 700 tysięcy złotych.
Z kolei policjanci zatrzymali dwóch obywateli Chin. "Na zapleczu jednego z punktów handlowych przechowywali ponad 4 400 sztuk e-papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść ponad 360 tysięcy złotych" - zaznaczyła Adamus.
Jak zapowiedziały służby, podobne działania będą kontynuowane w przyszłości.
Źródło: tvnwarszawa.pl
