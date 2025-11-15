Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana

Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem"
Źródło: TVN24
W Grodzisku Mazowieckim została podpisana umowa na opracowanie koncepcji 22-kilometrowej trasy rowerowej wzdłuż linii Warszawskiej kolei Dojazdowe. Firma wyłoniona w przetargu będzie mieć czas na dostarczenie dokumentacji do końca czerwca.

W piątek WKD poinformowała w mediach społecznościowych, że w hali widowiskowo-sportowej w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej WKD z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy.

Jak dodano, "całkowity koszt wykonania koncepcji wynosi 854 850 zł brutto". Koncepcja ma zostać wykonan do końca czerwca 2026 roku.

Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Umowa na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej podpisana
Źródło: UM Grodzisk Mazowiecki

Nowa trasa rowerowa wzdłuż linii WKD

Nowa trasa ma rozpoczynać się w rejonie stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska i będzie nią można dojechać aż do skrzyżowania torów z ulicą Badylarską na skraju stolicy i Opaczy-Wielkiej. W sumie będzie miała około 22 kilometrów.

Władze Grodziska Mazowieckiego są liderem przedsięwzięcia i w imieniu pozostałych samorządów ogłosiły pod koniec sierpnia przetarg na opracowanie koncepcji nowej trasy.

Mapa trasy rowerowej wzdłuż linii WKD
Mapa trasy rowerowej wzdłuż linii WKD
Źródło: materiały przetargowe

Plan zakłada, że do przebiegu nowej trasy zostaną włączone istniejące dziś odcinki dróg rowerowych w sąsiedztwie kolejki. Oznacza to, że wykonawca koncepcji będzie musiał zaplanować, w jaki sposób zostaną one zaadaptowane na potrzeby inwestycji. Docelowo cała trasa ma posiadać asfaltową nawierzchnię.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: UM Grodzisk Mazowiecki

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieKolej
Czytaj także:
Stacja metra Muranów - wizualizacje
Są projekty i pozwolenia, nie ma budowy. Co z planowanymi stacjami metra
Z Muranowa znika reklama gigant
Zdemontowali reklamowego giganta
Wola
Nastolatek wjechał autem do rowu
15-latek zabrał auto rodziców. Zakończył dachowaniem w rowie
Okolice
Wizualizacje nowego budynku UW na Powiślu
Nowy budynek uniwersytetu wcisną między Wisłostradę a zabytkowe łaźnie
Piotr Bakalarski
Kierowca jechał 119 kilometrów na godzinę
Pędził w obszarze zabudowanym. "Mam dobry samochód, to jadę"
Okolice
Karol Nawrocki na Stadionie Narodowym
Zdjęcie broni i "do zobaczenia Karolku". Policja bada wpis
Praga Południe
Kamienica przy Nowym Świecie 25 przed remontem i po nim
Pewien Włoch kupił tę kamienicę córce. Była tu słynna kawiarnia Italia
"Dzień bez kalendarza", wystawa w Zodiaku
Ostatnie zdjęcia wybitnego fotografa. Pierwsza wystawa po śmierci
Szymon Hołownia
Afera w Collegium Humanum. Ocenią autentyczność podpisów Hołowni
Ochota
Zderzyły się trzy auta
Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia trzech aut
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa przyszłości. Zdecydują o niej te dwa dokumenty
Atak na kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Brutalny atak na taksówkarza. "Zostawił wykrwawiającego się człowieka"
Okolice
Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w Komorowie
Czekał na przejeździe, nagle ruszył i uderzył w pociąg
Okolice
Prace na Stawach Brustmana
Zielone serce Bielan w nowej odsłonie. Kończy się remont
Bielany
Kampania "Zobacz czym oddychasz" Polskiego Alarmu Smogowego
Mobilne płuca trafią do 30 miejscowości. Pokażą poziom smogu
Trudna sytuacja na Dworcu Gdańskim
Nie działa 10 stacji metra. "Autobusy wypełnione po brzegi"
Wypadek na DK79 w miejscowości Bogucin
Wypadek na krajowej "79". Niemowlę i trzy kobiety w szpitalu
Okolice
Jarosław Kaczyński miał uderzyć aktywistę podczas miesięcznicy smoleńskiej
Sąd: nie było ciosów i policzkowania. Finał sprawy Komosa kontra Kaczyński
Pałac Kultury i Nauki
Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce
Budynek Wydziału Geologii UW nieczynny po pożarze w rozdzielni
Pożar i ewakuacja na Uniwersytecie Warszawskim
Ochota
Chciał kupić alkohol po 22
Przed sklepem rzucał rowerem. Strażnikom powiedział dlaczego
Pędził 131 km/h w obszarze zabudowanym
Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy
Okolice
Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
Pies ugryzł pasażerkę autobusu miejskiego
Włochy
Wypadek na S2
Zderzenie trzech aut na S2, sześć kilometrów korka
Ursus
Wschodnia Obwodnica Warszawy planowana jest przez dzielnicę Wesoła
Domykanie obwodnicy. Rozważają trzy warianty, w każdym tunel pod dzielnicą
Dariusz Gałązka
Miała być odzież ze Skandynawii
Elektryczne rowery i hulajnogi, nawet 168 milionów strat
Okolice
Zaatakowali obywateli Ukrainy
Odpowiedzą za atak na obywateli Ukrainy i rozbój w sklepie
Praga Północ
Posługiwał się fałszywym dokumentem. Miał narkotyki
Miał fałszywy dokument i sporo narkotyków
Ursynów
Festiwal Niewinni Czarodzieje
Festiwal Niewinni Czarodzieje powraca. Do miejsca, gdzie Wajda kręcił film
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia, dwa ciosy nożem i zarzut usiłowania zabójstwa dla 39-latki
Bielany
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki