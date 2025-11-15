Rowerem przez las, wzdłuż wukadki. Pierwsza umowa podpisana

W piątek WKD poinformowała w mediach społecznościowych, że w hali widowiskowo-sportowej w Grodzisku Mazowieckim podpisano umowę na opracowanie koncepcji trasy rowerowej wzdłuż linii kolejowej WKD z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy.
Jak dodano, "całkowity koszt wykonania koncepcji wynosi 854 850 zł brutto". Koncepcja ma zostać wykonan do końca czerwca 2026 roku.
Nowa trasa rowerowa wzdłuż linii WKD
Nowa trasa ma rozpoczynać się w rejonie stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska i będzie nią można dojechać aż do skrzyżowania torów z ulicą Badylarską na skraju stolicy i Opaczy-Wielkiej. W sumie będzie miała około 22 kilometrów.
Władze Grodziska Mazowieckiego są liderem przedsięwzięcia i w imieniu pozostałych samorządów ogłosiły pod koniec sierpnia przetarg na opracowanie koncepcji nowej trasy.
Plan zakłada, że do przebiegu nowej trasy zostaną włączone istniejące dziś odcinki dróg rowerowych w sąsiedztwie kolejki. Oznacza to, że wykonawca koncepcji będzie musiał zaplanować, w jaki sposób zostaną one zaadaptowane na potrzeby inwestycji. Docelowo cała trasa ma posiadać asfaltową nawierzchnię.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: UM Grodzisk Mazowiecki