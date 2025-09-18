Logo TVN Warszawa
Warszawa
Usłyszeli "atak, atak, atak!" i ruszyli do akcji. Zatrzymani odpowiedzą za okradanie willi

Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
"Atak, atak, atak". Zatrzymania
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Stołeczni policjanci rozbili grupę podejrzaną o włamania i okradanie luksusowych domów. W trakcie przeprowadzonych kilka dni temu działań zatrzymali czterech mężczyzn. Prokuratura postawiła im zarzuty.

Podczas akcji w Warszawie i Stanisławowie Pierwszym policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 34 do 61 lat.

Wcześniej ocenili, że mogą oni mieć związek ze sprawą kradzieży z włamaniem do luksusowej willi w Konstancinie Jeziornie. Jak ustalili, po dostaniu się na posesję, mężczyźni weszli do domu, splądrowali pomieszczenia, ukradli pieniądze, biżuterię, galanterię oraz luksusowe zegarki. Wartość strat została oszacowana na 500 tysięcy złotych.

Komenda stołeczna opublikowała nagranie z realizacji. Widać na nim przygotowania do zatrzymania i samą akcję. Na hasło "atak, atak, atak!" kontrterroryści wyposażeni w młot, łom i taran ruszają do lokalu.

Odpowiedzą za włamania
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP

Zarzuty dla czterech mężczyzn

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie trzech mężczyzn w wieku 37, 38 i 34 lat usłyszało zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Piasecznie tymczasowo aresztował ich na okres trzech miesięcy.

Czwarty z zatrzymanych, po usłyszeniu zarzutu przywłaszczenia dokumentów, został objęty policyjnym dozorem.

Sprawdzają podobne sprawy

"Członkowie grupy mogą mieć związek również z innymi kradzieżami z włamaniem, do jakich w ostatnich latach dochodziło na terenie Warszawy oraz miejscowości ościennych. Obecnie są prowadzone dalsze czynności zmierzające do udowodnienia zatrzymanym udziału w kilkunastu zdarzeniach. Sprawa ma charakter rozwojowy" - podała w komunikacie Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Nad sprawą pracowali policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji wraz z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji "BOA".

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: mł. asp. Jakub Gontarek / KSP

