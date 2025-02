Posłuchaj Wstrzymaj Policjanci zatrzymali "Cybsa" na Podhalu (wideo bez dźwięku) Źródło: KGP

Rafał C. pseudonim Cybs został zatrzymany na Podhalu przez stołecznych policjantów. Mężczyzna przez pięć miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany za przestępstwa kryminalne, za które sąd skazał go na 16 lat więzienia.

Namierzeniem Rafała C. zajmowali się policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Poszukiwania ruszyły z powodu niestawienia się przez 36-latka do odbycia ciążącej na nim wysokiej kary.

Z podhalańskiego pensjonatu...

Ustalono, że mężczyzna może przebywać poza Warszawą, prawdopodobnie na Podhalu. "Dalsze działania doprowadziły do ustalenia dokładnego miejsca przebywania poszukiwanego na terenie miejscowości Murzasichle" - relacjonuje KGP w komunikacie.

Funkcjonariusze udali się na Podhale, gdzie zatrzymali Rafała C. Jak opisują, mężczyzna nie spodziewał się, że w sobotni poranek policja odnajdzie go w jednym z podhalańskich pensjonatów. "Był zaskoczony i nie stawiał oporu podczas zatrzymania" - zaznaczono.

... wprost do więziennej celi

Mężczyzna zostanie przewieziony do więzienia, gdzie spędzi długie lata. Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że sąd skazał go na 16 lat więzienia za przestępstwa kryminalne, w tym między innymi rozbój.