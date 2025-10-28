Logo TVN Warszawa
Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej zatrzymali trzech obywateli Turcji, którzy sprzedawali podróbki kosmetyków światowych marek. Wartość czarnorynkowa zabezpieczonego towaru to około 25 milionów złotych.

Podrobione kosmetyki różnych marek zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Policjanci ustalili, że w jednej z miejscowości powiatu pruszkowskiego w magazynach mogą być przechowywane, a następnie wprowadzane do obrotu kosmetyki z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. Policjanci podjęli obserwację terenu, gdzie znajdowały się magazyny, jak się okazało, z nielegalnym towarem.

Podróbki perfum w magazynie

- Policjanci jednego dnia objęli obserwacją jedną z posesji. Tam zauważyli dwóch mężczyzn, obywateli Turcji w wieku 26 i 62 lat, którzy twierdzili, że nie posiadają rzeczy zabronionych prawem. Po wejściu do magazynu prawda okazała się inna. Wewnątrz policjanci zabezpieczyli prawie 10 tysięcy sztuk perfum z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek. W tym przypadku wartość strat została wyceniona na kwotę około pięciu milionów złotych - przekazała Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Kolejna osoba zajmująca się wprowadzaniem do obrotu towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi została zatrzymana w tej samej miejscowości już kolejnego dnia. To 42-letni obywatel Turcji. Podczas przeszukania innej posesji policjanci w znajdującym na niej magazynie znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 16 tysięcy sztuk kosmetyków, w tym pudry, kremy, pomadki, podkłady i zestawy kosmetyków z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek. W tym przypadku wartość strat wyceniona przez pokrzywdzone firmy została wyliczona na kwotę około 20 milionów złotych.

Zarzuty

- Zatrzymanym obywatelom Turcji zostały przedstawione zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi, tj. z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też gotówkę w kwocie prawie ośmiu tysięcy złotych - zaznaczyła Adamus.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Pomorska

