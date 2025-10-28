Podróbki perfum i kosmetyków warte 25 milionów złotych. Trzech zatrzymanych

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Podrobione kosmetyki różnych marek zabezpieczyli policjanci stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą. Policjanci ustalili, że w jednej z miejscowości powiatu pruszkowskiego w magazynach mogą być przechowywane, a następnie wprowadzane do obrotu kosmetyki z nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi. Policjanci podjęli obserwację terenu, gdzie znajdowały się magazyny, jak się okazało, z nielegalnym towarem.

Podróbki perfum w magazynie

- Policjanci jednego dnia objęli obserwacją jedną z posesji. Tam zauważyli dwóch mężczyzn, obywateli Turcji w wieku 26 i 62 lat, którzy twierdzili, że nie posiadają rzeczy zabronionych prawem. Po wejściu do magazynu prawda okazała się inna. Wewnątrz policjanci zabezpieczyli prawie 10 tysięcy sztuk perfum z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek. W tym przypadku wartość strat została wyceniona na kwotę około pięciu milionów złotych - przekazała Edyta Adamus z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Kolejna osoba zajmująca się wprowadzaniem do obrotu towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi została zatrzymana w tej samej miejscowości już kolejnego dnia. To 42-letni obywatel Turcji. Podczas przeszukania innej posesji policjanci w znajdującym na niej magazynie znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 16 tysięcy sztuk kosmetyków, w tym pudry, kremy, pomadki, podkłady i zestawy kosmetyków z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek. W tym przypadku wartość strat wyceniona przez pokrzywdzone firmy została wyliczona na kwotę około 20 milionów złotych.

Zarzuty

- Zatrzymanym obywatelom Turcji zostały przedstawione zarzuty wprowadzania do obrotu towarów z zastrzeżonymi znakami towarowymi, tj. z art. 305 Ustawy prawo własności przemysłowej. Grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli też gotówkę w kwocie prawie ośmiu tysięcy złotych - zaznaczyła Adamus.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.