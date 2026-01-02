Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia uruchomione zostały dwa odcinkowe pomiary prędkości.

Pierwszy działa na trasie S2 na odcinku Warszawa-Zagórze w powiecie otwockim. Dozwolona prędkość dla aut osobowych w tym miejscu to 100 km/h, a dla ciężarówek - 80 km/h. Drugi zamontowano na trasie S7 na odcinku Kopana-Grójec. Tutaj auta osobowe mogą poruszać się z maksymalną dozwoloną prędkością 120 km/h, natomiast ciężarówki - 80 km/h.

W połowie grudnia urządzenia do pomiaru prędkości pojawiły się również na 13-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej numer 579 pomiędzy Cybulicami Dużymi a Lesznem.

Odcinkowy pomiar najskuteczniejszy

Średnie dobowe natężenie ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi około 90 tysięcy pojazdów na dobę.

- Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu i przypilnować, aby kierowcy po Południowej Obwodnicy Warszawy jeździli z dopuszczalną prędkością, a jak wiemy, na POW wynosi ona do 100 kilometrów na godzinę - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Resort wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło do poważnych zdarzeń.

