Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy

Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na dwóch drogach ekspresowych w rejonie Warszawy uruchomiono odcinkowe pomiary prędkości. Jeden obejmie wschodni fragment Południowej Obwodnicy Warszawy. Drugi mierzy prędkość na S7 w okolicach Grójca.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym poinformowało, że w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia uruchomione zostały dwa odcinkowe pomiary prędkości.

Pierwszy działa na trasie S2 na odcinku Warszawa-Zagórze w powiecie otwockim. Dozwolona prędkość dla aut osobowych w tym miejscu to 100 km/h, a dla ciężarówek - 80 km/h. Drugi zamontowano na trasie S7 na odcinku Kopana-Grójec. Tutaj auta osobowe mogą poruszać się z maksymalną dozwoloną prędkością 120 km/h, natomiast ciężarówki - 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

W połowie grudnia urządzenia do pomiaru prędkości pojawiły się również na 13-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej numer 579 pomiędzy Cybulicami Dużymi a Lesznem. 

Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"

Odcinkowy pomiar najskuteczniejszy

Średnie dobowe natężenie ruchu na Południowej Obwodnicy Warszawy wynosi około 90 tysięcy pojazdów na dobę.

- Mamy ogromny problem z kierowcami, którzy przekraczają prędkość i emitują hałas. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i samorządu i przypilnować, aby kierowcy po Południowej Obwodnicy Warszawy jeździli z dopuszczalną prędkością, a jak wiemy, na POW wynosi ona do 100 kilometrów na godzinę - mówił w ubiegłym roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Resort wskazał, że odcinkowy pomiar prędkości to najskuteczniejszy sposób do egzekwowania obowiązującego ograniczenia prędkości. Potwierdzeniem tego jest tunel drogowy w ciągu S2 pod Ursynowem, w którym od oddania do ruchu w grudniu 2021 roku nie doszło do poważnych zdarzeń.

Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Tak działa odcinkowy pomiar prędkości
Źródło: PAP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powstaną dwa odcinki trasy S19

Powstaną dwa odcinki trasy S19

Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku

Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w Polsce
Czytaj także:
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
Śródmieście
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki