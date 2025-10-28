Oleista substancja na drodze krajowej. Policja zamknęła przejazd

Do zdarzenia doszło w powiecie płockim Źródło: Google Earth

Droga krajowa nr 60 jest zablokowana pomiędzy Bielskiem a Tchórzem w powiecie płockim. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkomisarz Monika Jakubowska, policjanci kierują ruch na objazdy przez miejscowości Staroźreby oraz Bronowo-Zalesie.

Substancja niewiadomego pochodzenia znajduje się na długości ok. 10 km. Na razie z ruchu wyłączony jest odcinek około 3-kilometrowy w okolicach miejscowości Niszczyce-Pieńki, gdzie doszło do wypadku drogowego. Zderzyły się tam dwa samochody, trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

- Niewykluczone, że do wypadku przyczyniło się zanieczyszczenie jezdni – powiedziała rzeczniczka płockiej policji.

Strażacy usuwają zanieczyszczenie. Policja nie wyklucza, że z ruchu będą wyłączane kolejne odcinki jezdni. Działania służb mają potrwać do czasu usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia bezpiecznego przejazdu.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

