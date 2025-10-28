Logo TVN Warszawa
Okolice

Oleista substancja na drodze krajowej. Policja zamknęła przejazd

Substancja rozlana na DK60
Do zdarzenia doszło w powiecie płockim
Źródło: Google Earth
Ropopochodna substancja niewiadomego pochodzenia znajduje się na około 10 kilometrach drogi krajowej numer 60 w okolicach Płocka. W tym miejscu doszło również do wypadku. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

Droga krajowa nr 60 jest zablokowana pomiędzy Bielskiem a Tchórzem w powiecie płockim. Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Płocku podkomisarz Monika Jakubowska, policjanci kierują ruch na objazdy przez miejscowości Staroźreby oraz Bronowo-Zalesie.

Substancja niewiadomego pochodzenia znajduje się na długości ok. 10 km. Na razie z ruchu wyłączony jest odcinek około 3-kilometrowy w okolicach miejscowości Niszczyce-Pieńki, gdzie doszło do wypadku drogowego. Zderzyły się tam dwa samochody, trzy osoby zostały przewiezione do szpitala.

- Niewykluczone, że do wypadku przyczyniło się zanieczyszczenie jezdni – powiedziała rzeczniczka płockiej policji.

Strażacy usuwają zanieczyszczenie. Policja nie wyklucza, że z ruchu będą wyłączane kolejne odcinki jezdni. Działania służb mają potrwać do czasu usunięcia zanieczyszczeń i przywrócenia bezpiecznego przejazdu.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.

Autorka/Autor: dg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowsze

