Okolice

Szlakiem wielkiego kompozytora. Powstał multimedialny przewodnik po miejscach Chopina

Pałac w Sannikach
Konkurs Chopinowski. Do II etapu zakwalifikowało się czterech Polaków
Źródło: TVN24 / Youtube.com/Chopin Institute
W trakcie trwającego XIX Konkursu Chopinowskiego Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zachęca do podróżowania szlakiem najsłynniejszego polskiego kompozytora. Żelazowa Wola, Sanniki, Warszawa i Płock - to miejsca, w których dorastał i gdzie przebywał Fryderyk Chopin.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) przygotowała przewodnik turystyczny "Szlak Chopinowski". W publikacji zebrano propozycje wycieczek po Mazowszu do miejsc, w których wychował się i dorastał kompozytor.

Przewodnik w formie elektronicznej można znaleźć na stronie modanamazowsze.pl.

Żelazowa Wola i Sanniki

W podróży śladami Chopina i nie może zabraknąć Żelazowej Woli, czyli miejsca urodzin kompozytora. Warto przejść się po parku otaczającym dworek. W końcu tymi samymi alejkami prawdopodobnie chodził dorastający Chopin. Sam dworek przeszedł generalny remont i w 2015 roku został ponownie otwarty dla zwiedzających. Jedną z atrakcji jest zrekonstruowany pokój dziecinny rodziny Chopinów.

- Zachęcam do tego, żeby odwiedzić Żelazową Wolę, czyli miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, później udać się do kościoła, w którym kompozytor był chrzczony. Niedaleko Żelazowej Woli znajdują się Sanniki, gdzie Chopin spędzał wakacje u swojego kolegi - mówi cytowana w komunikacie Izabela Stelmańska, prezeska MROT.

Latem 1828 r. w neoklasycystycznym pałacu w Sannikach Fryderyk Chopin spędzał beztroskie wakacje u swojego przyjaciela Konstantego Pruszaka. Wypoczywał, dawał lekcje i komponował. W pałacu powstało Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina, które organizuje recitale, liczne wystawy malarstwa i fotografii oraz warsztaty dla dzieci.

Pałac w Sannikach
Pałac w Sannikach
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Życie towarzyskie w Warszawie

Z przewodnika dowiemy się również o lokalach, w których bywał młody kompozytor. XIX-wieczne kawiarnie Warszawy - tam kwitło życie towarzyskie. Największy ruch i najciekawsze dysputy o polityce i kulturze odbywały się w lokalach przy ulicy Miodowej, gdzie młody Fryderyk często zaglądał przy okazji wizyt w składzie nut Brzeziny. Nastoletniego Chopina można było spotkać "Pod Kopciuszkiem", w "Dziurce", "Honoratce", a także w nowoczesnej cukierni Szwajcara Loursa. Bardzo często bywał także w kawiarni "U Brzezińskiej" przy ul. Koziej.

O talencie Chopina mówiło się w całym mieście. Chętnie zapraszano go na salony, grywał także na mszach świętych i w Teatrze Narodowym. W tym ostatnim miejscu dał także pożegnalne koncerty przed opuszczeniem ojczyzny. Warszawa była domem dla Fryderyka Chopina przez 20 lat. Życie pianisty toczyło się przede wszystkim w okolicach Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Miodowej. Tutaj znajdowały się kolejne mieszkania Chopinów, szkoły, do których uczęszczały ich dzieci, tutaj działały kawiarnie, biblioteka i teatr oraz księgarnia Brzeziny z największym w mieście składem nut, w której można było kupić partytury pierwszych wydanych kompozycji Chopina.

Chcąc poznać miejsca związane z życiem młodego Fryderyka, można wybrać trasę spacerową z multimedialnymi "ławeczkami Chopina" albo Szlak Chopinowski, który w dużym stopniu pokrywa się z Traktem Królewskim.

Na chopinowskim szlaku nie może zabraknąć Łazienek Królewskich. To tutaj - nieopodal głównego wejścia od strony Alei Ujazdowskich - znajduje się najbardziej znany pomnik kompozytora dłuta Wacława Szymanowskiego. Latem pod pomnikiem odbywają się także cyklicznie koncerty chopinowskie. Kilka kroków dalej mieści się Belweder, w którym Chopin wielokrotnie bywał na zaproszenie wielkiego księcia Konstantego.

Ważnym warszawskim przystankiem jest też pałac Ostrogskich, gdzie mieści się Muzeum Fryderyka Chopina.

Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich
Pomnik Fryderyka Chopina w Łazienkach Królewskich
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Epizod płocki

Na początku lipca 1827 r. młody Fryderyk gościł u hrabiego Ksawerego Zboińskiego w jego majątku w Kowalewie niedaleko Płocka. Kilka dni w okazałej posiadłości upłynęło w sielskiej atmosferze, głównie na przygotowaniach do dalszej podróży do Gdańska. Wcześniej jednak hrabia Zboiński postanowił pokazać Chopinowi historyczny Płock. Hrabia osobiście służył Fryderykowi za przewodnika po mieście. Zdążyli odwiedzić Wzgórze Tumskie w Płocku oraz majątek w Rościszewie nieopodal Sierpca, który należał do rodziny hrabiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego Konkursu Chopinowskiego
"W muzyce Chopina wszystko jest trudne"
Śródmieście
Chopinowski tramwaj
Chopinowski tramwaj i pociąg metra
Komunikacja
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
Śródmieście

Autorka/Autor: dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

