90 kilogramów substancji na posesji, dwie osoby zatrzymane

90 kilogramów narkotyków na posesji, dwie osoby zatrzymane

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci ustalili, że w miejscowości Szeromin w gminie Płońsk, na jednej z posesji obywatel Ukrainy zorganizował profesjonalne laboratorium do produkcji środków odurzających. Na miejscu miały być wytwarzane różnego rodzaju narkotyki, które były rozprowadzane w środowisku pseudokibiców jednego z warszawskich klubów z Nowego Dworu Mazowieckiego i ościennych miejscowości.

Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie zastali dwóch mężczyzn zajmujących się produkcją.

90 kilogramów substancji

Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. "Część z nich dwaj obywatele Ukrainy zakupili kilka dni wcześniej. Były to między innymi izopropanol, denaturat, aceton, kwas borowy - odczynniki niezbędne do produkcji amfetaminy" - wyjaśniono w komunikacie KSP.

Ponadto na terenie posesji policjanci znaleźli wyprodukowane już amfetaminę i mefedron. Eksperci z policyjnego laboratorium będą badali pozostałe zabezpieczone podczas działań substancje.

Dwaj zatrzymani obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości środków odurzających. Może im grozić za to kara nawet do 20 pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.

Opracował Dariusz Gałązka /tok