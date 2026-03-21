90 kilogramów substancji na posesji, dwie osoby zatrzymane

Policjanci ustalili, że w miejscowości Szeromin w gminie Płońsk, na jednej z posesji obywatel Ukrainy zorganizował profesjonalne laboratorium do produkcji środków odurzających. Na miejscu miały być wytwarzane różnego rodzaju narkotyki, które były rozprowadzane w środowisku pseudokibiców jednego z warszawskich klubów z Nowego Dworu Mazowieckiego i ościennych miejscowości.
Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie zastali dwóch mężczyzn zajmujących się produkcją.
90 kilogramów substancji
Podczas przeszukania policjanci znaleźli około 90 kilogramów różnego rodzaju substancji. "Część z nich dwaj obywatele Ukrainy zakupili kilka dni wcześniej. Były to między innymi izopropanol, denaturat, aceton, kwas borowy - odczynniki niezbędne do produkcji amfetaminy" - wyjaśniono w komunikacie KSP.
Ponadto na terenie posesji policjanci znaleźli wyprodukowane już amfetaminę i mefedron. Eksperci z policyjnego laboratorium będą badali pozostałe zabezpieczone podczas działań substancje.
Dwaj zatrzymani obywatele Ukrainy w wieku 36 i 56 lat usłyszeli zarzuty wytwarzania wspólnie i w porozumieniu znacznych ilości środków odurzających. Może im grozić za to kara nawet do 20 pozbawienia wolności.
Na wniosek prokuratora, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.
