Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7

Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Pożar ciężarowy uderzył w bariery na dk 7, Mazowieckie
Źródło: Kasia/Kontakt24
Policja z Płońska (Mazowieckie) przestrzega kierowców przed utrudnieniami na trasie S7 w miejscowości Szczytniki. Ciężarówka uderzyła tam w bariery energochłonne i wypadły z niej puszki z piwem.

"Na trasie S7 występują poważne utrudnienia w ruchu. Na 128 km drogi, w rejonie miejscowości Szczytniki, ciężarówka uderzyła w bariery po prawej stronie jezdni. Kierujący pojazdem 34-letni mieszkaniec województwa lubelskiego stracił panowanie nad autem. Obecnie oba pasy w kierunku Gdańska są zablokowane" - poinformowała w komunikacie na Facebooku płońska policja.

Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Źródło: KPP w Płońsku

Jak dodano, ładunek z ciężarówki wypadł na drogę. Na miejscu pracują służby. Kierowca został przewieziony do szpitala na badania. "Prosimy o cierpliwość, zachowanie ostrożności i rozważenie objazdów" - zaapelowali do kierowców policjanci.

Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Źródło: KPP w Płońsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie

Zatrzymał się na lewym pasie ekspresówki. Dramatyczne nagranie

Artur Węgrzynowicz
Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8

Zderzenie autobusu i dwóch samochodów na S8

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

Udostępnij:
TAGI:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu
Śródmieście
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
Białołęka
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
Targówek
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
Mokotów
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
Weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy
29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Świąteczny pociąg metra
Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy
Komunikacja
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bielany
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Wola
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Szpital psychiatryczny w Tworkach
Pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego. "Ponad połowa nie powinna tu trafić"
Klaudia Kamieniarz
Jeden z zatrzymanych w sprawie oszustw
Ona wypłacała wyłudzone pieniądze, oni czekali przed bankiem
Bemowo
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki