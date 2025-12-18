Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7

Pożar ciężarowy uderzył w bariery na dk 7, Mazowieckie Źródło: Kasia/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Na trasie S7 występują poważne utrudnienia w ruchu. Na 128 km drogi, w rejonie miejscowości Szczytniki, ciężarówka uderzyła w bariery po prawej stronie jezdni. Kierujący pojazdem 34-letni mieszkaniec województwa lubelskiego stracił panowanie nad autem. Obecnie oba pasy w kierunku Gdańska są zablokowane" - poinformowała w komunikacie na Facebooku płońska policja.

Z ciężarówki wypadły puszki z piwem Źródło: KPP w Płońsku

Jak dodano, ładunek z ciężarówki wypadł na drogę. Na miejscu pracują służby. Kierowca został przewieziony do szpitala na badania. "Prosimy o cierpliwość, zachowanie ostrożności i rozważenie objazdów" - zaapelowali do kierowców policjanci.

Z ciężarówki wypadły puszki z piwem Źródło: KPP w Płońsku