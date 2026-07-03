Okolice Matka i syn zginęli na przejeździe kolejowym. Koniec śledztwa

Do tragedii doszło w Susku Nowym (woj. mazowieckie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KMP w Ostrołęce

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Z ustaleń śledczych wynika, że kierująca samochodem marki Hyundai w obszarze zabudowanym, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, nie zachowała szczególnej ostrożności oraz nie zastosowała się do znaku STOP i wjechała wprost pod nadjeżdżający szynonus relacji Białystok-Ostrołęka, w którym znajdowało się 20 osób.

- W wyniku doznanych obrażeń ciała Ewelina P. i Łukasz P. zmarli na miejscu zdarzenia oraz doszło do zagrożenia zdrowia lub życia 20 osób znajdujących się w autobusie szynowym, tj. o czyn z art. 173 par. 4 Kodeksu karnego. Postępowanie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu śledztwa. Decyzja kończąca postępowanie nie jest prawomocna - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 173 par. 4 Kodeksu karnego (spowodowanie katastrofy w komunikacji)

Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym Źródło zdjęcia: KMP w Ostrołęce

Śledczy o przyczynach wypadku

Rzeczniczka zapewniła, że w toku śledztwa wykonano szereg czynności procesowych mających na celu ustalenie okoliczności tragedii. Jak wymieniła, przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i pojazdów, dokonano oględzin zwłok z udziałem biegłego lekarza medycyny oraz przeprowadzono sekcję zwłok ofiar. Dokonano oględzin zabezpieczonego monitoringu z pojazdu szynowego oraz z kamery posesji obejmującej przejazd kolejowy. Przesłuchano w charakterze świadków m.in. osoby podróżujące szynobusem.

- Nadto zabezpieczono dokumentację dotyczącą serwisu szynobusa oraz protokół ustaleń końcowych sporządzony przez komisję kolejową. Uzyskano też opinię biegłego z zakresu wypadków drogowych - podkreśliła prok. Łukasiewicz. I podsumowała: - Analiza całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego doprowadziła do wniosku, iż przyczyną wypadku było zachowanie kierującej pojazdem marki Hyundai, polegające na wjechaniu na przejazd kolejowy bez upewnienia się, że jest to bezpieczne.

Przypomnijmy: do tragicznego wypadku doszło w lutym tego roku. Policja informowała, że zmarli 39-latka i 16-latek byli mieszkańcami powiatu ostrołęckiego.

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