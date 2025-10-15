Pijany i z sądowym zakazem prowadzenia wjechał w drzewo. 24-letni pasażer zginął, jest akt oskarżenia

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Płońsku skierowała akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Płocku przeciwko Grzegorzowi K., który jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Do tragedii doszło 19 grudnia ubiegłego roku na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Stare Gumino i Zaborowo w powiecie płońskim.

Prowadzony przez 22-letniego wówczas Grzegorza K. osobowy seat na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na lewe pobocze i uderzył w drzewo z ogromną siłą. Samochód dosłownie rozpadł się na dwie części. Śledczy ustalili, że przed wypadkiem pojazd był sprawny technicznie.

Wypadek w powiecie płońskim Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk

Sprawcy grozi 20 lat więzienia

W wyniku wypadku na miejscu zginął 24-letni pasażer seata. Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku prokurator Bartosz Maliszewski przekazał nowe informacje na temat kierowcy seata.

- Sprawca był nietrzeźwy oraz pod wpływem działania substancji psychotropowej. Wypadek ten spowodował będąc objęty sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - poinformował prokurator.

Od 20 grudnia 2024 r. Grzegorz K. przebywa w areszcie. Grozi mu do 20 lat więzienia.