W miejscowości Stanisławów Pierwszy dwie kobiety wpadły do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu. Akcja ratownicza trwała kilka godzin. Poszkodowane przetransportowano do szpitala.

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich.

W sobotę około godziny 18 strażacy pojechali do zgłoszenia dotyczącego dwóch kobiet, które wpadły do Kanału Żerańskiego w okolicy mostu, przy ulicy Izabelińskiej w Stanisławowie Pierwszym.

Kobiety zostały wyciągnięte na brzeg

"Po przybyciu na miejsce jako pierwsi natychmiast przystąpiliśmy do działań. Obie kobiety zostały wyciągnięte na brzeg. Jedna z nich w stanie hipotermii od razu została przekazana w ręce Zespołu Ratownictwa Medycznego, u drugiej wraz z kolejnym Zespołem i WOPR-em przeprowadzaliśmy resuscytację krążeniowo-oddechową. Na miejsce zostało również zadysponowane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala. Nasze działania zakończyliśmy po godzinie 21" - poinformowali strażacy.

"Dziękujemy wszystkim osobom, które zachowały czujność i niezwłocznie wezwały pomoc" - dodali. Na miejscu pracowały jeszcze zastępy OSP w Nieporęcie, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Warszawie. Oprócz tego Legionowskie WOPR, dwa zespoły ratownictwa medycznego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Rybacka, Straż Gminna i policja.

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich
Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ochotnicza Straż Pożarna w Kątach Węgierskich

