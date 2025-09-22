Logo TVN Warszawa
Wjechał w ogrodzenie i uciekł. W Polsce przebywał nielegalnie, nie miał prawa jazdy

Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Lipsko (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Policjanci z Lipska zatrzymali mężczyznę, który w Solcu nad Wisłą (Mazowieckie) uderzył autem w ogrodzenie i uciekł. Jak ustalili, obywatel Mołdawii wziął samochód bez zgody właściciela, nie miał prawa jazdy, a w Polsce przebywał nielegalnie. 30-latek został przekazany straży granicznej.

W piątek w Solcu nad Wisłą doszło do kolizji. Zgłaszająca poinformowała policję, że ktoś wjechał w jej ogrodzenie i uciekł.

Policjanci drogówki lipskiej komendy ustalili najpierw, kto jest właścicielem volkswagena. Tak dowiedzieli się o 30-letnim obywatelu Mołdawii, który wiedzy właściciela wziął pojazd, aby przewieźć pracowników na budowę. Podczas jazdy nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad autem i uderzył w ogrodzenie.

Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Kierowca uderzył w ogrodzenie i uciekł
Źródło: KPP w Lipsku

Odpowie za spowodowanie kolizji

- Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej był nielegalny. 30-latek został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Radomiu, którzy prowadzą dalsze postępowanie w związku z nielegalnym pobytem w Polsce - przekazała rzeczniczka lipskiej policji starszy aspirant Monika Karasińska.

- Mężczyzna odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej i prowadzenie pojazdu mechanicznego nie posiadając do tego wymaganych uprawnień - podsumowała.

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lipsku

