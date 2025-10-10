Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem

Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Straż miejska w Warszawie

Oficer dyżur Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie otrzymał informacje o śmiertelnym wypadku przed godziną 19. Zdarzenie potwierdziła naszej redakcji rzeczniczka sochaczewskiej policji, st. asp. Agnieszka Dzik.

- Do potrącenia pieszego doszło poza obszarem zabudowanym na nieoświetlonym odcinku drogi. Za wcześnie jest, aby mówić o okolicznościach zdarzenia. Przyczyny są ustalane. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokura wykonują czynności - podała. - Kierowca pojazdu był trzeźwy - dodała.

O wypadku poinformowała także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. "Samochód dostawczy potrącił pieszego, jedna osoba zmarła" - wskazuje w komunikacie GDDKiA.

Utrudnienia drogowe

Służby ostrzegają o występowaniu sporych utrudnień. Droga krajowa nr 92 jest obecnie zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje ruchem. Proponowany objazd: DK92 - Topołowa - Trakt św. Jana Pawła II - Aleksandrów (powiat żyrardowski) - DK50.

Utrudnienia mogą potrwać do trzech godzin.