Okolice Ogień zajął dom. Pięć osób w szpitalu Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar domu w Sochaczewie Źródło wideo: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę po godzinie 4 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze na ulicy Głogowej w Sochaczewie.

Kiedy strażacy dojechali na miejsce, pożarem objęte było poddasze budynku jednorodzinnego. Ogień objął też część piętra.

"Przed przybyciem straży pożarnej dom opuściło siedmiu lokatorów. Niestety pięć osób zostało przetransportowanych do szpitala z objawami zatrucia gazami pożarowymi" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Pożar domu w Sochaczewie Pożar domu w Sochaczewie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Pożar domu w Sochaczewie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Pożar domu w Sochaczewie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Pożar domu w Sochaczewie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie Pożar domu w Sochaczewie Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Dron w akcji

Strażacy ugasili pożar trzema strumieniami wody. "Ukryte zarzewia ognia lokalizowano przy użyciu drona z kamerą termowizyjną, co znacznie przyspieszyło akcję" - dodali.

W akcji gaśniczej brało udział 27 strażaków.

Przeczytaj także: Jedno auto dachowało, drugie nie ma dachu. Jedna osoba w szpitalu

Wypadek pod Węgrowem Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl