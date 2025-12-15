Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas

Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Źródło: Nadleśnictwo Chojnów - LP, Facebook
Nadleśnictwo Chojnów (Mazowieckie) opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia szałasu, który ktoś zbudował z sosen z samosiewu. Jak podkreślają, to najcenniejsze pokolenie młodego lasu zniszczone w tym przypadku dla wygody.

"W Leśnictwie Sękocin ktoś postanowił wybudować leśny szałas. Sam pomysł nie jest niczym złym - dopóki nie krzywdzi się przyrody. Zamiast wykorzystać gotowe gałęzie z zielonym igliwiem, które leżały kilkanaście metrów dalej po ubiegłorocznej pielęgnacji, ktoś pościnał wierzchołki młodych sosen" - napisali leśnicy na Facebooku.

"To szkodnictwo leśne"

Jak podkreślili, szałas powstał z samosiewu sosen, czyli "najbardziej wartościowego, naturalnego młodego pokolenia lasu".

Pracownicy nadleśnictwa zwracją uwagę, że to nie jest drobnostka. "To jest szkodnictwo leśne, które: zaburza wzrost - ucięta młoda sosna traci wierzchołek wzrostu. Taka rana otwiera drogę chorobom i grzybom. Opóźnia rozwój drzewostanu o lata - zamiast przyszłych, prostych, zdrowych pni, będziemy mieć krzywe i zniekształcone odrosty. Obniża jakość przyszłego lasu - naturalny samosiew jest cenny, bo lepiej przystosowuje się do miejsca i tworzy stabilny ekosystem. Każde takie uszkodzenie to realna strata".

W lesie ktoś zbudował szałas z samosiewów sosen
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Źródło: Nadleśnictwo Chojnów - LP, Facebook
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Źródło: Nadleśnictwo Chojnów - LP, Facebook
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Źródło: Nadleśnictwo Chojnów - LP, Facebook
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Spacer łosia
"Z pozoru wydawała się spokojna"
Policjantka uratowała rannego puszczyka
Siedział skulony na środku jezdni. Policjantka uratowała rannego puszczyka
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nadleśnictwo Chojnów - LP, Facebook

Udostępnij:
Czytaj także:
Kierowca wjechał w słup
Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki
Szykuje się buspas z Łomianek do Warszawy
"Zielone światło" dla buspasa między Warszawą a Łomiankami
Dariusz Gałązka
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety w wykopie na podwórku, policja zatrzymała 45-latka
Mężczyzna zgłosił kradzież i został zatrzymany
Zgłosił kradzież auta, został zatrzymany
Wieczorny zator przy wyjeździe z Galerii Młociny
Doraźne zmiany, by nie powtórzył się paraliż. Mieszkańcy: nie naszym kosztem
Dariusz Gałązka
Korki na S8
Awaria wywrotki, ogromne korki na S8
Żoliborz
Policjanci obezwładnili i zatrzymali nożowniczkę
"Rzuć to!" Miała nóż, nie reagowała na polecenia. Tak wyglądało jej zatrzymanie
Lotnisko Chopina w Warszawie
Z Miami prosto do aresztu
Włochy
Utrudnienia na stacji Warszawa Międzylesie
Uszkodzona trakcja podczas wycinki drzew, odwołane i opóźnione pociągi
Pożar instalacji w szkole na Targówku
Pożar instalacji w szkole. Ponad 400 osób ewakuowanych
Targówek
Moment kradzieży uchwycił monitoring
Zaszedł seniorkę od tyłu, brutalnie szarpał, by wyrwać torebkę. Nagranie
Praga Północ
Dachowanie w miejscowości Kury
Dachowanie zakończył w rowie
Zderzenie na S7
Trzy auta rozbite na S7
Włochy
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński
Uczestnicy Marszu dla Zwierząt
"Wielki Marsz dla Zwierząt" na ulicach Warszawy
Śródmieście
Trasa S7
Drogowcy "mobilizują wykonawców". Kolejny odcinek S7 jeszcze w tym roku?
Zderzenie w alei Armii Ludowej
"Klasyczne najechanie" w alei Armii Ludowej
Śródmieście
Strażacy ratujący gołębia zaplątanego w siatkę, Tarchomin
Gołąb zaplątał się w siatkę. Strażacy musieli się dostać na ósme piętro
Białołęka
Syreny alarmowe Warszawa
Zawyją syreny alarmowe. "Zachowaj spokój"
Podnośnik jadący ulicą Leona Kruczkowskiego
Podnośnik w górze, "kierowca" w koszu. Nietypowy przejazd
Śródmieście
Zderzenie na placu Zawiszy
Roztrzaskane samochody i zniszczona infrastruktura. Zderzenie na placu Zawiszy
Ochota
Zderzenie na Bródnie
Wypadek na Bródnie
Targówek
Kobieta została zatrzymana. Miała chodzić z nożem po ulicy
Chodziła z nożem po ulicy. Ranny policjant
W alei "Solidarności" powstaje ścieżka rowerowa
Powstaje ścieżka rowerowa w alei "Solidarności". Zmiany w organizacji ruchu
Wola
Podczas ucieczki 51-latek rozbił swoje auto
Uciekał, bo ma sześć zakazów prowadzenia i do odbycia karę więzienia
Wypadek na S8
Bus uderzył w bariery, pięć osób w szpitalach
Zderzenie z łosiem w miejscowości Skrzynki
Na ulicę nagle wbiegł łoś, zderzyły się z nim dwa auta
Zatrzymany mężczyzna
Powiedział, że za pomoc w podpaleniach dostawał pieniądze i jedzenie
Ochota
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki