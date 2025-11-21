Logo TVN Warszawa
Warszawa
Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja zbulwersowana klipem Luny

Luna
Bazylea przygotowuje się do Eurowizji 2025
Źródło: Reuters
Luna tańczyła z gołymi pośladkami przed ołtarzem jednego z kościołów pod Mińskiem Mazowieckim. Archidiecezja Warszawska oświadczyła, że wokalistka nie miała zgody kurii na nagrania w świątyni.

Według mediów nagranie pojawiło się kilka dni temu na TikToku Luny. Obecnie jest już niedostępne na profilu wokalistki, ale kopię można bez trudu odnaleźć w mediach społecznościowych.

Na krótkim filmie widać artystkę pląsającą przed ołtarzem. Gdy wokalistka się obraca widać, że czarna sukienka ma z tyłu istotny ubytek, przez który widać gołe pośladki. Z ust wokalistki pada podłożony wiralowy tekst: "Tell Jesus that the bitch is back" ("Powiedz Jezusowi, że suka wróciła").

Nagranie promuje singiel "Hush husH", w tekście samej piosenki to zdanie nie pada.

Nie będzie listopadowego głosowania w sprawie udziału Izraela w Eurowizji

Nie będzie listopadowego głosowania w sprawie udziału Izraela w Eurowizji

TVN24

Szwajcaria wygrywa konkurs Eurowizji

TVN24

Treści "budzące skojarzenia bluźniercze"

Do sprawy odniósł się rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. Ujawnił, że materiał zrealizowano w kościele w Secyminie. Przekazał, że nagranie zawiera "treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi".

Administrator otrzymał "upomnienie kanoniczne"

W związku z tym arcybiskup polecił wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do nagrania oraz "podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii". Ks. Śliwiński poinformował, że do nagrania teledysku w kościele doszło bez zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

"Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne" - napisał w oświadczeniu rzecznik Archidiecezji Warszawskiej

Archidiecezja przeprosiła wiernych

Przeprosił też wiernych "za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem". "Tego rodzaju materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele, który jest przestrzenią modlitwy, sprawowania sakramentów i oddawania czci Bogu" - stwierdził. Na koniec ksiądz przekazał, że w świątyni, gdzie nagrano materiał, "odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne".

Kim jest Luna?

26-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas w październiku 2024 roku formalnie zmieniła pierwsze imię na Luna. To polska piosenkarka i autorka tekstów. Na swoim koncie ma dwa albumy studyjne - "Nocne zmory" z 2022 roku oraz "No rest" z 2025. Muzyką zajmuje się od dziecka.

Reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku z piosenką "The Tower". Nie zakwalifikowała się do finału konkursu. W 2025 roku supportowała dwukrotną zwyciężczynię Konkursu Piosenki Eurowizji, Loreen, na jej europejskich koncertach.

Jej ojcem jest Andrzej Wielgomas, przedsiębiorca z branży spożywczej, który założył firmę znaną dziś jako Dawtona.

Luna
Luna
Źródło: FOTON/PAP

Autorka/Autor: b, mart

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP

Kościół katolickiKościół w Polsce
