Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja zbulwersowana klipem Luny

Według mediów nagranie pojawiło się kilka dni temu na TikToku Luny. Obecnie jest już niedostępne na profilu wokalistki, ale kopię można bez trudu odnaleźć w mediach społecznościowych.
Na krótkim filmie widać artystkę pląsającą przed ołtarzem. Gdy wokalistka się obraca widać, że czarna sukienka ma z tyłu istotny ubytek, przez który widać gołe pośladki. Z ust wokalistki pada podłożony wiralowy tekst: "Tell Jesus that the bitch is back" ("Powiedz Jezusowi, że suka wróciła").
Nagranie promuje singiel "Hush husH", w tekście samej piosenki to zdanie nie pada.
Treści "budzące skojarzenia bluźniercze"
Do sprawy odniósł się rzecznik Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński. Ujawnił, że materiał zrealizowano w kościele w Secyminie. Przekazał, że nagranie zawiera "treści i symbole w oczywisty sposób sprzeczne z charakterem miejsca świętego, budzące skojarzenia bluźniercze oraz naruszające szacunek należny przestrzeni sakralnej, w tym ołtarzowi".
Administrator otrzymał "upomnienie kanoniczne"
W związku z tym arcybiskup polecił wyjaśnienie okoliczności, w jakich doszło do nagrania oraz "podjął kroki zmierzające do przywrócenia należnego porządku i poszanowania sacrum w parafii". Ks. Śliwiński poinformował, że do nagrania teledysku w kościele doszło bez zgody Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
"Odpowiedzialność za udostępnienie przestrzeni świątyni oraz za brak weryfikacji treści i charakteru realizacji ponosi administrator parafii, który już w ubiegłym tygodniu został wezwany do kurii celem złożenia wyjaśnień i otrzymał upomnienie kanoniczne" - napisał w oświadczeniu rzecznik Archidiecezji Warszawskiej
Archidiecezja przeprosiła wiernych
Przeprosił też wiernych "za zgorszenie wywołane tym bulwersującym incydentem". "Tego rodzaju materiały nigdy nie powinny być realizowane w kościele, który jest przestrzenią modlitwy, sprawowania sakramentów i oddawania czci Bogu" - stwierdził. Na koniec ksiądz przekazał, że w świątyni, gdzie nagrano materiał, "odprawiono nabożeństwa ekspiacyjne".
Kim jest Luna?
26-letnia Aleksandra Katarzyna Wielgomas w październiku 2024 roku formalnie zmieniła pierwsze imię na Luna. To polska piosenkarka i autorka tekstów. Na swoim koncie ma dwa albumy studyjne - "Nocne zmory" z 2022 roku oraz "No rest" z 2025. Muzyką zajmuje się od dziecka.
Reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku z piosenką "The Tower". Nie zakwalifikowała się do finału konkursu. W 2025 roku supportowała dwukrotną zwyciężczynię Konkursu Piosenki Eurowizji, Loreen, na jej europejskich koncertach.
Jej ojcem jest Andrzej Wielgomas, przedsiębiorca z branży spożywczej, który założył firmę znaną dziś jako Dawtona.
Autorka/Autor: b, mart
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: FOTON/PAP