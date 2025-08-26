Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2

Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Ustalenia prokuratury po tragicznym wypadku na S2
Źródło: TVN24
Prokuratura Okręgowa w Warszawie podała nowe informacje w sprawie śledztwa dotyczącego tragicznego wypadku na trasie S2. W połowie maja na wysokości miejscowości Konotopa, w wyniku zderzenia furgonetki z ciężarówką, zginęło pięć osób, a kolejne trzy zostały ranne. Podejrzany w tej sprawie Aleksander S. nie przyznaje się do winy. Prokuratura zarzuca mu sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Do tragicznego wypadku na węźle Konotopa w ciągu trasy S2 doszło w nocy z 14 na 15 maja, kilka minut przed godziną 2 w nocy. Furgonetka, w której jechało osiem osób, uderzyła w tył naczepy tira. Ciężarówka chwilę wcześniej uległa awarii i stała przy prawej krawędzi jezdni. W wyniku zdarzenia pięcioro pasażerów busa zginęło na miejscu. Kierowca, 53-letni obywatel Litwy, oraz dwie pasażerki zostali zabrani do szpitala. Za kierownicą tira siedział 70-letni Polak. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Pięć osób zginęło w furgonetce. Oświadczenie firmy kurierskiej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pięć osób zginęło w furgonetce. Oświadczenie firmy kurierskiej

Prokuratura: kierował mimo orzeczonego zakazu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek, że Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie nadzoruje śledztwo w sprawie przeciwko obywatelowi Litwy Aleksandrowi S.

Jak podał prokurator, 53-latek jest podejrzany o to, że "kierując samochodem marki Mercedes Sprinter, sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, zagrażającą życiu i zdrowiu wielu osób, poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym".

Śledczy zarzucają obywatelowi Litwy, że kierował pojazdem wbrew orzeczonemu wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ z dnia 22 grudnia 2022 r., zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oprócz tego S. według prokuratury nie miał licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób "pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą". Śledczy zarzucają mu też, że nie zachował szczególnej ostrożności w warunkach nocnych i nie obserwował przedpola jazdy, "w wyniku czego doprowadził do zderzenia ze stojącym na pasie awaryjnym, prawidłowo oznakowanym światłami awaryjnymi i trójkątem ostrzegawczym, pojazdem ciężarowym marki Scania, w wyniku czego na miejscu zdarzenia śmierć poniosło pięciu pasażerów pojazdu marki Mercedes, zaś dwie osoby doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". To przestępstwo z art. 173 par. 1 i 3 Kodeksu karnego (sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym).

Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Źródło: x.com/JacekDobrzynski

Nie przyznał się

- Podejrzany Aleksander S. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że był przekonany, że upłynął już termin obowiązywania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - przekazał prokurator Skiba.

Jak dodał, w wyniku zażalenia, Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił zaskarżone postanowienie poprzez uchylenie zastosowanego poręczenia majątkowego. Prokuratura zawnioskowała z kolei o przedłużenie tymczasowego aresztu. Sąd się do tego przychylił i przedłużył areszt podejrzanego na kolejne trzy miesiące, czyli do 12 października 2025 roku.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej wskazał też, że do akt wpłynęły opinie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz z zakresu badania stanu technicznego pojazdu marki Mercedes Sprinter. - Z uzyskanych opinii wynika, że nie ujawniono przedwypadkowej niesprawności podstawowych układów pojazdu mogących mieć wpływ na zaistnienie i przebieg zdarzenia. Jednocześnie wskazano, że bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku drogowego było poruszanie się kierującego Mercedesem po torze kolidującym z unieruchomionym zespołem pojazdów i niepodjęcie skutecznych manewrów mających na celu ominięcie unieruchomionego zespołu pojazdów. Nie ujawniono podstaw do stwierdzenia poruszania się przez pojazd z nadmierną prędkością - wyjawił Skiba.

Jak podsumował rzecznik, obecnie trwa oczekiwanie na uzyskanie dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego dwóch pokrzywdzonych osób. Po jej uzyskaniu zostanie powołany biegłego z zakresu medycyny sądowej. Jednocześnie do akt sprawy w dalszym ciągu nie wpłynęła opinia w przedmiocie badań fizyko-chemicznych krwi podejrzanego oraz opinie sądowo-medyczne po przeprowadzonych sekcjach zwłok pokrzywdzonych.

Pięć osób zmarło na miejscu

Jak relacjonowała po wypadku na portalu X Komenda Stołeczna Policji, "około godziny 1.50 kierowca busa z nieustalonych dotąd przyczyn wjechał w tył ciężarówki stojącej na prawej, skrajnej części pobocza drogi". "W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosło pięć osób jadących busem. Pozostali pasażerowie oraz kierowca busa zostali przewiezieni do szpitali" - podawała policja.

KSP przekazała nam później, że policjanci z wydziału ruchu drogowego i oddziału prewencji pracowali na miejscu pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadku drogowych. Jak się wówczas dowiedzieliśmy busem kierował 53-letni obywatel Litwy. Był trzeźwy. Z kolei ciężarówką kierował 70-letni Polak. Do szpitala zostały przewiezione dwie kobiety w wieku 46 i 66 lat. Ofiary wypadku to trzy kobiety i dwóch mężczyzn.

Trasa S2 jest zablokowana
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Furgon zderzył się z tirem w Konotopie
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Bus zderzył się z samochodem ciężarowym na drodze krajowej S2 w miejscowości Konotopa
Bus zderzył się z samochodem ciężarowym na drodze krajowej S2 w miejscowości Konotopa
Źródło: TVN24
Zablokowana S2 po wypadku
Zablokowana S2 po wypadku
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zablokowana S2 po wypadku
Zablokowana S2 po wypadku
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszwa.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/JacekDobrzynski

Udostępnij:
TAGI:
Przestępczość w WarszawieProkuraturaWypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
Czytaj także:
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Warszawie? Do ratusza trafiła petycja
Mokotów
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
Policja zatrzymała 13-latka. Jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Okolice
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
Okolice
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
Bemowo
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
Bielany
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Mokotów
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek
Okolice
Nocna sprzedaż alkoholu
Trzecia dzielnica przeciwko zakazowi sprzedaży alkoholu nocą
Białołęka
W wypadku ranny został 16-latek (zdj. ilustracyjne)
16-latek na skuterze wjechał w traktor
Okolice
Niski stan wody w Wiśle, widok z mostu Południowego (zdjęcie z 23 sierpnia)
Ekspert: kopalnie piasku obniżają koryto Wisły, potrzeba działań "na wczoraj"
Droga gminna w miejscowości Sobiekursk zamieniona w śmietnik
"Ktoś bezczelnie porzucił nielegalne odpady na naszej drodze"
Okolice
49-latek przez lata miał znęcać się nad matką
Rzucił telefonem, wyważył drzwi. Matka wyznała, że znęca się nad nią od lat
Żoliborz
2112_ESP-65
W wypadku awionetki zginął młody polski lekkoatleta
EUROSPORT
Koncert w ramach projektu "1025. Muzyka Katedr"
"1025". Przestrzeń katedry będzie jak dodatkowy instrument
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 41-latka podejrzanego o kradzież auta
Stracił samochód, telefon i biżuterię. Na koniec został pobity
Okolice
Chłopiec zahaczył głową o ostry kant
Dramatyczne wołanie o pomoc. Krwawił ranny w głowę chłopiec
Praga Północ
Małżeństwo z Mokotowa
Zostawili synom "kartkę z instruktażem" i zniknęli. Prokuratura podjęła decyzję
Mokotów
Wyschnięta rzeka Wilanówka
Po rzece zostało tylko błoto
Wilanów
Strażnicy pomogli ciężarnej w kryzysie bezdomności
Ciężarna kobieta leżała przed sklepem i błagała o wodę
Praga Północ
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latka na hulajnodze
Okolice
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
Śródmieście
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Byłam pod wpływem osób"
TVN24
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut
Okolice
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Ukryte butelki, wody w nich nie było
Okolice
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
Okolice
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
W bloku na Ochocie wybuchł gaz
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki