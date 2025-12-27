Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło

Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie) Źródło: Google Maps

Informację o niebezpiecznej sytuacji na drodze podała policja z Płońska.

"Wczoraj (26.12) około godziny 14:00 w miejscowości Rzy doszło do zdarzenia drogowego. Kobieta z powiatu ciechanowskiego, podróżująca z rodziną, kierowała oplem w stronę Nowego Miasta. Na łuku drogi nie zachowała szczególnej ostrożności i nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego pojazd zjechał do przydrożnego rowu" - czytamy we wpisie płońskiej policji.

Doszło do samozapłonu auta Źródło: KPP w Płońsku

Po uderzeniu w skarpę, w aucie doszło do samozapłonu. Na zdjęciach widać, że spłonęło doszczętnie. Policja uspokoiła, że żadna z podróżujących samochodem osób nie odniosła obrażeń.

Ze względu na trudne warunki panujące na drogach, policja zaapelowała do kierowców o rozsądek. Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy, że od piątku, ze względu na ujemną temperaturę i opady na drogach jest ślisko.

