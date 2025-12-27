Logo TVN Warszawa
Warszawa
Okolice

Jechała z rodziną, wypadła z drogi. Auto uderzyło w skarpę i spłonęło

Doszło do samozapłonu auta
Do zdarzenia doszło w powiecie płońskim (woj. mazowieckie)
Źródło: Google Maps
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w drugi dzień Bożego Narodzenia w miejscowości Rzy (Mazowieckie). Auto podróżującej rodziny wypadło z drogi, po chwili doszło do samozapłonu.

Informację o niebezpiecznej sytuacji na drodze podała policja z Płońska.

"Wczoraj (26.12) około godziny 14:00 w miejscowości Rzy doszło do zdarzenia drogowego. Kobieta z powiatu ciechanowskiego, podróżująca z rodziną, kierowała oplem w stronę Nowego Miasta. Na łuku drogi nie zachowała szczególnej ostrożności i nie dostosowała prędkości do panujących warunków drogowych, w wyniku czego pojazd zjechał do przydrożnego rowu" - czytamy we wpisie płońskiej policji.

Doszło do samozapłonu auta
Doszło do samozapłonu auta
Źródło: KPP w Płońsku

Po uderzeniu w skarpę, w aucie doszło do samozapłonu. Na zdjęciach widać, że spłonęło doszczętnie. Policja uspokoiła, że żadna z podróżujących samochodem osób nie odniosła obrażeń.

Ze względu na trudne warunki panujące na drogach, policja zaapelowała do kierowców o rozsądek. Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy, że od piątku, ze względu na ujemną temperaturę i opady na drogach jest ślisko.

Doszło do samozapłonu auta
Doszło do samozapłonu auta
Źródło: KPP w Płońsku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ślisko na chodnikach w Warszawie
"Jedno wielkie lodowisko". Ślisko na chodnikach
Mokotów
Silny wiatr
Dziś we znaki da się silny wiatr
METEO
Pługoposypywarka na ulicy w Warszawie
"Ludzie ledwo chodzą". Niebezpiecznie w stolicy
Śródmieście

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Płońsku

