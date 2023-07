Dziewięciolatek wiózł quadem starszą siostrę, pojazd się przewrócił

- Czterokołowiec to pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza 550 kg w przypadku przewożenia rzeczy i 400 kg w przypadku przewożenia osób. Wyróżniamy ponadto czterokołowce lekkie, których masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h. Do prowadzenia czterokołowca wymagane jest prawo jazdy minimum kategorii B1, a czterokołowcami lekkimi mogą kierować posiadacze prawa jazdy kategorii AM. - Czterokołowce są w chwili obecnej podrodzajem pojazdów o nazwie "samochodowy inny" i jeśli nie są fabrycznie wyposażone w nadwozie zamknięte i pasy bezpieczeństwa, to zarówno osoba kierująca takim pojazdem, jak i osoba nim przewożona, są obowiązane używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym. - Nie wszystkie bezdroża można zdobywać quadem - np. na terenie parków narodowych wolno jeździć tylko drogami publicznymi i po wyznaczonych traktach. Złamanie zakazu wiąże się z karą aresztu do 30 dni albo grzywny do 5 tysięcy złotych. Trzeba też zwracać wagę na znaki ustawione przy lasach - często zdarza się, że ograniczają one swobodę poruszania się po nich pojazdem.