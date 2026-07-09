Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
- Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do nas tuż przed godziną 13. Wynikało z niego, że ogień pojawił się na parkingu sklepu Netto przy ulicy Młynarskiej i objął trzy pojazdy typu bus - przekazał nam mł. kpt. Michał Składanowski, rzecznik Komendy Powiatowej
Jak poinformował strażak, ogień został zlokalizowany, trwa dogaszanie. - Nikt nie został poszkodowany - zaznaczył mł. kpt. Składanowski.
Dwa zastępy straży pożarnej
Na miejscu są dwa zastępy straży pożarnej. W związku tym, że do zdarzenia doszło na parkingu, nie ma utrudnień w ruchu drogowym.
Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
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Źródło: tvnwarszawa.pl