Wjechał w słup, w jego aucie policjanci znaleźli narkotyki

Radom Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę na ulicy Wajdy w Radomiu doszło do zdarzenia drogowego. - 24-latek kierujący bmw nie zachował należytej ostrożności, stracił panowanie nad autem i uderzył w słup oświetleniowy. Na miejscu pracowali policjanci z radomskiej drogówki, w aucie znaleźli narkotyki, w tym amfetaminę i kokainę. W związku z podejrzeniem, że 24-latek kierował pojazdem znajdując się pod wpływem środków odurzających pobrano od niego krew do dalszych badań. Mundurowi zatrzymali kierowcy prawo jazdy - poinformowała Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

Po zdarzeniu kierowca został zabrany do szpitala, ale nie wymagał hospitalizacji. W związku z popełnionym przestępstwem trafił do policyjnego aresztu.

- Mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających, a za przestępstwo to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - podsumowała Jaśkiewicz.

Kierowca wjechał w słup Kierowca wjechał w słup Źródło: KMP w Radomiu Kierowca wjechał w słup Źródło: KMP w Radomiu Kierowca wjechał w słup Źródło: KMP w Radomiu