Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Radomiem

Śmiertelne potrącenie rowerzysty
Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim
Źródło: Google Earth
Do tragedii doszło na terenie gminy Wierzbica. Rowerzysta został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Mimo reanimacji kierujący jednośladem zmarł.

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 21. w Łączanach koło Radomia.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-latek kierujący pojazdem marki VW jechał od miejscowości Podsuliszka w kierunku Zalesic i najprawdopodobniej podczas wyprzedzania doszło do potrącenia rowerzysty, który jechał w tym samym kierunku" - podała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Rowerzysta zmarł

Mimo reanimacji 46-letni rowerzysta zmarł. Jak wskazały służby, kierowca osobówki był trzeźwy, pobrano od niego również krew do badań.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. "Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności" - dodała policjantka.

Zderzenie na Wybrzeżu Helskim
Czołowe zderzenie na Wybrzeżu Helskim. Ranni
Praga Północ
Wypadek autobusu
Lawetą w autobus, cztery osoby w szpitalu
Mokotów
Rowerzysta zmarł w szpitalu
Potrącił go i chciał uciec, rowerzysta nie przeżył. Jest śledztwo

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Radomiu

