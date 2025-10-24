Śmiertelne potrącenie rowerzysty pod Radomiem

Do zdarzenia doszło w powiecie radomskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 21. w Łączanach koło Radomia.

"Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 20-latek kierujący pojazdem marki VW jechał od miejscowości Podsuliszka w kierunku Zalesic i najprawdopodobniej podczas wyprzedzania doszło do potrącenia rowerzysty, który jechał w tym samym kierunku" - podała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Rowerzysta zmarł

Mimo reanimacji 46-letni rowerzysta zmarł. Jak wskazały służby, kierowca osobówki był trzeźwy, pobrano od niego również krew do badań.

Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. "Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i zachowanie ostrożności" - dodała policjantka.