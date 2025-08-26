Logo TVN Warszawa
Okolice

Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej. Sąd skazał jedną z opiekunek

Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim
Źródło: Google Maps
Sąd rejonowy skazał jedną z trzech osób oskarżonych w sprawie nagrywania podopiecznej Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku podczas kąpieli. Wideo z nagą seniorką trafiło do sieci.

O wyroku Sądu Rejonowego w Pułtusku poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Jak wskazała, zapadł on 13 sierpnia.

Dobrowolnie poddała się karze

"Sąd wydał wyrok wobec jednej osób oskarżonych w sprawie utrwalania przy użyciu podstępu nagiego wizerunku pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku oraz rozpowszechniania tego wizerunku za pośrednictwem Internetu bez zgody osoby zainteresowanej" - przekazała w komunikacie prokurator Łukasiewicz. Chodzi o czyn opisany w artykule 191a Kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu intymności seksualnej.

Aneta K. dobrowolnie poddała się karze. "Sąd wymierzył oskarżonej karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Orzekł zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 7000 złotych na rzecz oskarżycielki posiłkowej Urszuli D. oraz zobowiązał oskarżoną do przeproszenia pokrzywdzonej na piśmie w okresie wykonywania kary ograniczenia wolności" - zaznaczyła Łukasiewicz. I dodała, że materiały dotyczące dwojga pozostałych oskarżonych - Karoliny K. i Rafała K. - zostały wyłączone do oddzielnego rozpoznania.

Nagrały nagą pensjonariuszkę

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przypomniała też szczegóły sprawy.

Z ustaleń śledczych wynika, że we wrześniu 2023 roku dwie osoby zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku nagrały za pomocą telefonu komórkowego pensjonariuszkę podczas kąpieli. Na nagraniu utrwaliły nagą sylwetkę kobiety.

"W dniu 13 grudnia 2023 roku nagranie zostało udostępnione na jednym z portali społecznościowych, gdzie widniało publicznie przez około 30 minut. W toku śledztwa przeprowadzono przeszukania w miejscach zamieszkania osób zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej, które zgodnie z ustaleniami, dokonały utrwalenia i rozpowszechnienia bez zgody osoby zainteresowanej nagiego wizerunki pensjonariuszki. Zabezpieczono telefony komórkowe oraz inne nośniki danych, które zostały poddane badaniom przez biegłych z zakresu informatyki" - przypomniała rzeczniczka.

W oparciu materiał dowodowy dwóm byłym pracownicom DPS w Pułtusku, czyli Anecie K. i Karolinie K., przestawiono zarzut podstępnego utrwalania nagiego wizerunku pensjonariuszki. Rafałowi K. przestawiono zarzut rozpowszechniania podstępnie utrwalonego wizerunku nagiej osoby bez jej zgody za pośrednictwem mediów społecznościowych. Oskarżeni nie byli wcześniej karani.

O sprawie pierwszy poinformował lokalny portal pultusk24.pl.

Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały podopieczną podczas mycia. Jest akt oskarżenia
dps
Nagrały nagą podopieczną domu pomocy społecznej podczas mycia. Zarzuty
Skandal w pułtuskim DPS
Nagranie nagiej pensjonariuszki DPS. Opiekunki straciły pracę, śledztwo wciąż "w sprawie"

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: pultusk24.pl

Przestępczość w WarszawieSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w Polsce
