Atak w Przasnyszu Źródło: infoprzasnysz.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O sprawie informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. Do incydentu doszło w piątkowy wieczór, 20 lutego w galerii handlowej w Przasnyszu (Mazowieckie).

Policja otrzymała wówczas zgłoszenie, z którego wynikało, że grupa nastolatek nakłaniała kolegę do zadawania ciosów mężczyźnie. "Część dziewcząt czyniła to w sposób wyjątkowo wulgarny, wpływając na eskalację konfliktu" - przypomina w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Gdy policja dotarła na miejsce, uczestników zdarzenia już tam nie było. Wkrótce funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzonym był 56-latek w kryzysie bezdomności. Mężczyzna został przesłuchany, podobnie jak świadkowie zajścia. Policjanci zabezpieczyli także nagrania z monitoringu.

Nastolatkowie zaczepiali 56-latka

W trakcie śledztwa okazało się, że w zdarzeniu uczestniczyły osoby w wieku od 12 do 16 lat, zamieszkujące na terenie powiatu przasnyskiego.

"Okazało się, że to osoby małoletnie zaczepiały 56-latka" - zaznacza rzeczniczka prokuratury. "Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce" - dodaje.

Natomiast wobec 13-latka podjęte zostały działania dotyczące uznania demoralizacji nieletniego. Taki wniosek jest rozpoznawany przez sąd rodzinny. Sąd może wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia przejawów demoralizacji wobec nieletniego może zostać zastosowany dozór kuratora lub może on zostać skierowany do ośrodka wychowawczego.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu przekazali w tym tygodniu materiały dotyczące wszystkich nieletnich do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przasnyszu. "Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich" - wskazuje prok. Łukasiewicz.

Nastolatek kopał i uderzał bezdomnego

Na nagraniu, które jako pierwszy opublikował portal infoprzasnysz.pl, słychać, jak 13-latka do ataku na mężczyznę w kryzysie bezdomności zachęcają zza kadru koleżanki.

Nastolatek kopał i uderzał 56-latka, podczas gdy grupa młodzieży przyglądająca się zajściu, dopingowała go. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać młodego chłopaka atakującego starszego mężczyznę, w tle słychać wiele wulgaryzmów wykrzykiwanych przez nastolatków.

- Ten 13-latek wymachiwał ręką w kierunku mężczyzny, kopał go i wyciągnął w pewnym momencie młotek - opisywała pod koniec lutego aspirant Ilona Cichocka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu.

Zaatakowany w galerii handlowej mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Klaudia Kamieniarz/b