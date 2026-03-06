Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

13-latek kopał mężczyznę w galerii, koleżanki go dopingowały. Ruch prokuratury

13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
Atak w Przasnyszu
Źródło: infoprzasnysz.com
Przasnyska prokuratura przekazała do sądu materiały dotyczące ataku na mężczyznę w galerii handlowej. Zdaniem śledczych, pięć młodych dziewcząt podżegało 13-latka do udziału w bójce. Chłopak kopał i bił 56-latka, w pewnym momencie wyjął młotek.

O sprawie informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. Do incydentu doszło w piątkowy wieczór, 20 lutego w galerii handlowej w Przasnyszu (Mazowieckie).

Policja otrzymała wówczas zgłoszenie, z którego wynikało, że grupa nastolatek nakłaniała kolegę do zadawania ciosów mężczyźnie. "Część dziewcząt czyniła to w sposób wyjątkowo wulgarny, wpływając na eskalację konfliktu" - przypomina w komunikacie prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Gdy policja dotarła na miejsce, uczestników zdarzenia już tam nie było. Wkrótce funkcjonariusze ustalili, że pokrzywdzonym był 56-latek w kryzysie bezdomności. Mężczyzna został przesłuchany, podobnie jak świadkowie zajścia. Policjanci zabezpieczyli także nagrania z monitoringu.

Nastolatkowie zaczepiali 56-latka

W trakcie śledztwa okazało się, że w zdarzeniu uczestniczyły osoby w wieku od 12 do 16 lat, zamieszkujące na terenie powiatu przasnyskiego.

"Okazało się, że to osoby małoletnie zaczepiały 56-latka" - zaznacza rzeczniczka prokuratury. "Pięć mieszkanek powiatu przasnyskiego w wieku od 14 do 16 lat zostało przesłuchanych jako sprawcy czynów karalnych, zakwalifikowanych wstępnie jako podżeganie i pomocnictwo do udziału w bójce" - dodaje.

Natomiast wobec 13-latka podjęte zostały działania dotyczące uznania demoralizacji nieletniego. Taki wniosek jest rozpoznawany przez sąd rodzinny. Sąd może wszcząć w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. W przypadku potwierdzenia przejawów demoralizacji wobec nieletniego może zostać zastosowany dozór kuratora lub może on zostać skierowany do ośrodka wychowawczego.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu przekazali w tym tygodniu materiały dotyczące wszystkich nieletnich do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przasnyszu. "Sprawa będzie rozpatrywana przez sąd rodzinny zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich" - wskazuje prok. Łukasiewicz.

Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Atak młotkiem w galerii handlowej. Chłopiec uderzał, koleżanki dopingowały

Nastolatek kopał i uderzał bezdomnego

Na nagraniu, które jako pierwszy opublikował portal infoprzasnysz.pl, słychać, jak 13-latka do ataku na mężczyznę w kryzysie bezdomności zachęcają zza kadru koleżanki.

Nastolatek kopał i uderzał 56-latka, podczas gdy grupa młodzieży przyglądająca się zajściu, dopingowała go. Na nagraniu, które obiegło sieć, widać młodego chłopaka atakującego starszego mężczyznę, w tle słychać wiele wulgaryzmów wykrzykiwanych przez nastolatków.

- Ten 13-latek wymachiwał ręką w kierunku mężczyzny, kopał go i wyciągnął w pewnym momencie młotek - opisywała pod koniec lutego aspirant Ilona Cichocka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu.

Zaatakowany w galerii handlowej mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uczeń zaatakował nauczyciela szkoły w Piasecznie
Uczeń rzucił się z pięściami na nauczyciela
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Brutalny atak w parku w Otwocku (zdj. ilustracyjne)
Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Klaudia Kamieniarz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: infoprzasnysz.com

Udostępnij:
Czytaj także:
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
Białołęka
W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów
Ursynów
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła
Okolice
defibrylator
Pasażer zasłabł w pociągu. "Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował"
Wawer
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
Okolice
Wyłudzili pieniądze od seniorki, zatrzymała ich policja
Podstępem wyłudzili od 91-latki 50 tysięcy złotych
Pożar w zakładzie stolarskim w miejscowości Nowe Lipiny
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
Mokotów
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
Śródmieście
Pożar wagonu z siarką
Dym nad torami, pożar wagonu z siarką
Okolice
Policjanci zatrzymali 43-latkę
Wystawili za nią aż sześć listów gończych
Okolice
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8
Bemowo
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
Mokotów
Budowa metra na Bemowie
Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca
Bemowo
Pod jednym z bojerów załamał się lód
Pod ślizgaczem załamał się lód. Nagranie
Okolice
CBŚP zatrzymało poszukiwanego obywatela Szwecji Nasera Z.
Szwedzki gangster wpadł w Warszawie
Śródmieście
Aplikacje randkowe
Radny proponuje "miejską usługę randkową", odpowiedź urzędu zaskakuje
Śródmieście
Siedlce. Policja zatrzymuje mężczyznę, który zaatakował ratownika medycznego
Chwycił dwa noże i zabił ratownika. Akt oskarżenia
Okolice
Poszukiwany Mateusz Koczarski
List gończy za 18-latkiem
Śródmieście
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
Wawer
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
Okolice
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
Włochy
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
Policyjna kontrola przy Puławskiej
Nagle przed restauracją pojawiło się kilkanaście radiowozów. Znamy powód
Ursynów
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Sztucer wystrzelił w komendzie, pocisk przebił ścianę
Okolice
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
Bemowo
Trzech nastolatków zatrzymanych w związku z oszustwem "na policjanta"
Za "policyjną akcją" stali nastoletni oszuści. Senior stracił 25 tysięcy złotych
Bemowo
Dziki w Warszawie
W tych dzielnicach odstrzelono najwięcej dzików
Wawer
Nagranie z monitoringu
"Ten biały proszek nie jest narkotykiem". Kłamał
Okolice
Strażnicy miejscy pomogli kobiecie
Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy
Śródmieście
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki