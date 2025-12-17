Nie ma izby wytrzeźwień, pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego

Kluczowe fakty:
- "Kłopoty z pijanymi pacjentami przywożonymi do Izby Przyjęć pruszkowskiego szpitala to problem dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Ponad połowa z 1360 osób w stanie upojenia alkoholem, którzy od stycznia do września zostali przywiezieni do MSCZ Pruszków w ogóle nie powinna tu trafić" - przekazali przedstawiciele szpitala w mediach społecznościowych.
- Rzecznik szpitala psychiatrycznego w Tworkach Rafał Lasota tłumaczy, że nietrzeźwi pacjenci i pacjentki są najczęściej transportowani do placówki przez służby, czyli policję i straż miejską, oraz przez pogotowie ratunkowe.
- - Mimo podejmowanych w przeszłości prób poprzednim władzom miasta Pruszkowa nie udało się doprowadzić do wypracowania trwałego rozwiązania tego problemu - mówi Krzysztof Olszewski, pełniący obowiązki dyrektor Biura Promocji i Komunikacji w Urzędzie Miasta Pruszkowa.
W Pruszkowie trwają konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Mieszkańcy mogą oddać głos w internetowej ankiecie udostępnionej przez urząd miasta. Swoje poparcie dla nocnej ciszy alkoholowej wyraziła już dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Profesora Jana Mazurkiewicza, czyli szpitala psychiatrycznego w Tworkach.