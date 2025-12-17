Nie ma izby wytrzeźwień, pijanych wożą do szpitala psychiatrycznego

Kluczowe fakty:

"Kłopoty z pijanymi pacjentami przywożonymi do Izby Przyjęć pruszkowskiego szpitala to problem dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników. Ponad połowa z 1360 osób w stanie upojenia alkoholem, którzy od stycznia do września zostali przywiezieni do MSCZ Pruszków w ogóle nie powinna tu trafić" - przekazali przedstawiciele szpitala w mediach społecznościowych.

Rzecznik szpitala psychiatrycznego w Tworkach Rafał Lasota tłumaczy, że nietrzeźwi pacjenci i pacjentki są najczęściej transportowani do placówki przez służby, czyli policję i straż miejską, oraz przez pogotowie ratunkowe.