Pożar hal pod Warszawą. W akcji 250 strażaków Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O szczegółach zdarzenia mówił na antenie TVN24 młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. - Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy kilka minut przed północą. Na miejscu zastaliśmy pożar dwóch hal magazynowo-produkcyjnych i budynku socjalno-biurowego - poinformował. To kompleks budynków, są one połączone.

Pracownicy znajdujący się na terenie zakładu ewakuowali się przed przyjazdem straży pożarnej. Na terenie zakładu znajduje się również hostel pracowniczy. - Strażacy pomagali w ewakuacji 19 osobom, znajdującym się wewnątrz tego budynku. Zostały ewakuowane do pobliskiej szkoły podstawowej. Pracownicy musieli opuścić hostel, ze względu na duże zadymienie na terenie. Było też ryzyko, że pożar przeniesie się na budynek hostelu - poinformował Dolniak w rozmowie z tvnwarszawa.pl. Ostatecznie pożar nie dotarł do hostelu.

- Spaleniu w sumie uległo około 23 tysięcy metrów kwadratowych. Obecnie na miejscu trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe - dodał. Strażacy przelewają pogorzelisko.

Pożar hal pod Warszawą Pożar hal pod Warszawą Źródło: Maciej Rasiński, fotografia ratownicza Pożar hal pod Warszawą Źródło: Maciej Rasiński, fotografia ratownicza Pożar hal pod Warszawą Źródło: PSP Pożar hal pod Warszawą Źródło: PSP Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Budki Piaseckie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Budki Piaseckie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Budki Piaseckie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Budki Piaseckie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Błonie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Błonie Pożar hal w miejscowości Bramki Źródło: OSP Błonie

Około 250 strażaków w akcji, jeden ranny

Dolniak przekazał, że na miejscu zdarzenia pracuje ponad 50 zastępów straży pożarnej, czyli - jak sprecyzował - jest to około 250 strażaków.

Potwierdził również doniesienia o tym, że w czasie akcji gaśniczej jeden ze strażaków został ranny. - Uległ lekkiemu wypadkowi. Doznał urazu kończyny dolnej. Z tym obrażeniem w celu przebadania został przetransportowany do szpitala karetką - przekazał.

Dolniak poinformował następnie, że akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Mówił też o przebiegu zdarzenia: - Pożar był w jednym miejscu i rozprzestrzenił się na dalszą część budynku. Jest to budynek wielkopowierzchniowy, znajdowało się w nim dużo materiałów łatwopalnych, warzywa, suszone warzywa, więc dość łatwo i szybko się to rozprzestrzeniło.

Dolniak zapewnił również, że od początku działań na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego z Warszawy, która monitoruje jakość powietrza, a ta - jak zaznaczył - jest prawidłowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą

OGLĄDAJ: TVN24 HD