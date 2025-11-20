Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"

Na przejeździe kolejowym w okolicy Płońska doszło do zderzenia samochodu z szynobusem. 22-letni kierowca auta trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
- Około godziny 10.50 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Citroen. Szynobus jechał od strony Raciąża w kierunku Płońska. Citroen także poruszał się w stronę Płońska - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.
Jak relacjonowała, uderzenie w prawą stronę auta spowodowało, że przewrócił się ono na bok.
Zderzenie na torach
"Zatrzymał się po kilkuset metrach"
- Szynobus zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Na jego pokładzie znajdowało się pięcioro pasażerów oraz dwie osoby z obsługi – opisała policjantka. – 22-letni kierowca citroena została zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodała.
Na miejscu nadal pracują służby, w tym grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Przejazd funkcjonuje normalnie.