Okolice

Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook
Na przejeździe kolejowym w okolicy Płońska doszło do zderzenia samochodu z szynobusem. 22-letni kierowca auta trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Około godziny 10.50 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Citroen. Szynobus jechał od strony Raciąża w kierunku Płońska. Citroen także poruszał się w stronę Płońska - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Jak relacjonowała, uderzenie w prawą stronę auta spowodowało, że przewrócił się ono na bok.

Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook

"Zatrzymał się po kilkuset metrach"

- Szynobus zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Na jego pokładzie znajdowało się pięcioro pasażerów oraz dwie osoby z obsługi – opisała policjantka. – 22-letni kierowca citroena została zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodała.

Na miejscu nadal pracują służby, w tym grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Przejazd funkcjonuje normalnie.

Ursus

Autorka/Autor: ag/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Płońsk / Facebook

