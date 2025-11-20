Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"

Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook

Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Około godziny 10.50 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Kaczorowach doszło do zderzenia szynobusu z samochodem osobowym marki Citroen. Szynobus jechał od strony Raciąża w kierunku Płońska. Citroen także poruszał się w stronę Płońska - poinformowała nadkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Płońsku.

Jak relacjonowała, uderzenie w prawą stronę auta spowodowało, że przewrócił się ono na bok.

Zderzenie na torach Wypadek na torach Źródło: Policja Płońsk / Facebook Wypadek na torach Źródło: Policja Płońsk / Facebook Wypadek na torach Źródło: Policja Płońsk / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook Zderzenie na torach Źródło: Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążu / Facebook

"Zatrzymał się po kilkuset metrach"

- Szynobus zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkuset metrów. Na jego pokładzie znajdowało się pięcioro pasażerów oraz dwie osoby z obsługi – opisała policjantka. – 22-letni kierowca citroena została zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodała.

Na miejscu nadal pracują służby, w tym grupa dochodzeniowo-śledcza i technik kryminalistyki. Przejazd funkcjonuje normalnie.