W bok auta nagle uderzył łoś. "Zwierzęta nie znają zasad ruchu drogowego"

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 79, przed miejscowością Pilawa. Uszkodzony został pojazd marki Skoda.
"W bok auta, za którego kierownicą siedziała 76-latka nagle uderzył łoś. Na całe szczęście kobieta w tym zdarzeniu nie odniosła żadnych obrażeń. Miejsce zdarzenia było oznaczone znakiem A-18b 'zwierzęta dzikie'" - podała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. "To przypomnienie, że zwierzęta nie znają zasad ruchu drogowego - nie zatrzymają się na czerwonym i nie spojrzą w lewo i prawo przed wejściem na jezdnię, dlatego widząc znak A18b, zachowajmy szczególną ostrożność. Zdejmijmy nogę z gazu i bądźmy gotowi na niespodziewane spotkanie z mieszkańcem lasu" - zaapelowała piaseczyńska policja.
W niedzielę informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o zderzeniu autobusu miejskiego z jeleniem w miejscowości Leszno.
Autorka/Autor: b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie