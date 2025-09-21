Logo TVN Warszawa
Warszawa
W bok auta nagle uderzył łoś. "Zwierzęta nie znają zasad ruchu drogowego"

Zderzenie z łosiem w Pilawie
Zderzenie z łosiem w Pilawie
Źródło: KPP w Piasecznie
W niedzielę na wysokości miejscowości Pilawa pod Piasecznem doszło do zderzenia samochodu z łosiem.

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 79, przed miejscowością Pilawa. Uszkodzony został pojazd marki Skoda.

"W bok auta, za którego kierownicą siedziała 76-latka nagle uderzył łoś. Na całe szczęście kobieta w tym zdarzeniu nie odniosła żadnych obrażeń. Miejsce zdarzenia było oznaczone znakiem A-18b 'zwierzęta dzikie'" - podała na Facebooku Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie. "To przypomnienie, że zwierzęta nie znają zasad ruchu drogowego - nie zatrzymają się na czerwonym i nie spojrzą w lewo i prawo przed wejściem na jezdnię, dlatego widząc znak A18b, zachowajmy szczególną ostrożność. Zdejmijmy nogę z gazu i bądźmy gotowi na niespodziewane spotkanie z mieszkańcem lasu" - zaapelowała piaseczyńska policja.

W niedzielę informowaliśmy na tvnwarszawa.pl o zderzeniu autobusu miejskiego z jeleniem w miejscowości Leszno.

Czytaj także: Zderzenie czterech aut na A2, dwie osoby w szpitalu

Wypadek na A2 (Mazowieckie)
Źródło: Monika/Kontakt24

Autorka/Autor: b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Piasecznie

Wypadki i kolizje w Warszawiezwierzęta
