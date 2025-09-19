Piaseczno. Policja zatrzymała motocyklistę Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Do zdarzenia doszło na terenie gminy Prażmów, w miejscowości Łoś. Funkcjonariusz piaseczyńskiej drogówki podczas patrolu zwrócił uwagę na kierującego motocyklem z wygiętą tablicą rejestracyjną.

"Zatrzymał kierującego do kontroli drogowej, by dowiedzieć się czym jest to spowodowane"– podała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska, rzeczniczka piaseczyńskiej policji.

Tablica rejestracyjna z portalu internetowego

Zatrzymany do kontroli 42-latek od razu przyznał, że tablica rejestracyjna przymocowana do motocykla marki Suzuki, została zakupiona na portalu społecznościowym i nie należy do tego pojazdu.

Policja przypomina, że "zgodnie z Kodeksem Karnym oraz przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych musi być zarejestrowany i oznaczony odpowiednimi tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do danego pojazdu. Zakładanie tablic rejestracyjnych, które nie są przypisane do samochodu, jest uznawane za próbę wprowadzenia w błąd organów ścigania oraz innych użytkowników dróg".

Aktywny zakaz prowadzenia pojazdów

To nie był jednak koniec kłopotów kierującego jednośladem. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna posiada aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, który został orzeczony wobec niego w czerwcu 2025 roku przez Sąd Rejonowy w Piasecznie na okres 6 miesięcy.

Funkcjonariusze poddali oględzinom motocykl, jak również jego tablice rejestracyjne. Natomiast kierujący motocyklem wkrótce usłyszy zarzuty dotyczące nie tylko niestosowania się do orzeczonych środków karnych, ale też używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do danego pojazdu. Śledztwo w tej sprawie prowadzić będzie Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

"Zgodnie z art. 306c Kodeksu Karnego, osoba, która używa pojazdu mechanicznego z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.Fałszywe tablice mogą służyć do popełniania naruszeń prawa, takich jak unikanie odpowiedzialności za wykroczenia drogowe (np. fotoradar) lub nawet do maskowania kradzieży paliwa, dlatego też organy ścigania i sądy traktują tego typu naruszenia bardzo poważnie, a sankcje są dotkliwe".