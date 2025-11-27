Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi

Kradzież jedzenia z klatki schodowej. 41-latek wykorzystał sytuację Źródło: KMP w Kielcach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z podawarszawskiego Piaseczna zostali wezwani do kradzieży sklepowej.

Szedł z wózkiem ulicami miasta

"Z informacji, które otrzymali wynikało, że mężczyzna do sklepowego wózka włożył wiele różnych produktów, a później bez uiszczenia za nie opłaty, postanowił opuścić sklep. Zarówno jego wizerunek, jak i samą kradzież zarejestrowały kamery monitoringu" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci szybko odnaleźli mężczyznę, który na jednej z ulic miasta szedł ze sklepowym wózkiem. "Na pytanie, skąd pochodzą te przedmioty - mężczyzna od razu i bez wahania odpowiedział, że je ukradł" - poinformowała Gąsowska.

Mężczyzna został zatrzymany Źródło: KPP Piaseczno

Zarzut za kradzież artykułów za 1200 złotych

42-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dokonania kradzieży artykułów o łącznej wartości 1200 złotych.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.