Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi

Kradzież jedzenia z klatki schodowej. 41-latek wykorzystał sytuację
Włożył wiele różnych produktów do koszyka, po czym wyszedł ze sklepu bez płacenie. Policjanci zatrzymali 42-latka na ulicy. Trafił do policyjnej celi.

Policjanci z podawarszawskiego Piaseczna zostali wezwani do kradzieży sklepowej.

Szedł z wózkiem ulicami miasta

"Z informacji, które otrzymali wynikało, że mężczyzna do sklepowego wózka włożył wiele różnych produktów, a później bez uiszczenia za nie opłaty, postanowił opuścić sklep. Zarówno jego wizerunek, jak i samą kradzież zarejestrowały kamery monitoringu" - opisała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Policjanci szybko odnaleźli mężczyznę, który na jednej z ulic miasta szedł ze sklepowym wózkiem. "Na pytanie, skąd pochodzą te przedmioty - mężczyzna od razu i bez wahania odpowiedział, że je ukradł" - poinformowała Gąsowska.

Zarzut za kradzież artykułów za 1200 złotych

42-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu dokonania kradzieży artykułów o łącznej wartości 1200 złotych.

Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Przestępczość w Warszawie Przestępstwa Policja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki