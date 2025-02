Próbował ukraść rower, nagrał go monitoring

Posłuchaj Wstrzymaj Mężczyzna został nagrany przez miejski monitoring Źródło: KPP Piaseczno

Współpraca operatora miejskiego monitoringu i policji doprowadziła do zatrzymania 42-latka. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież roweru. Został zauważony, gdy kręcił się na dworcu.

Operator miejskiego monitoringu podczas pełnienia nocnej służby zauważył podejrzanie zachowującego się mężczyznę w okolicy ulicy Dworcowej w Piasecznie. O tym, co uchwyciło oko kamery, powiadomił oficera dyżurnego piaseczyńskiej komendy.

"Z przekazanych informacji wynikało, że pod osłoną nocy ktoś próbuje ukraść rower ze stacji PKP" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, jak mężczyzna podchodzi do jednego z jednośladów i mocuje się z umieszczoną na nim kłódką. Jego wysiłki pełzną na niczym i odchodzi.

Oficer dyżurny policji skierował we wskazane miejsce funkcjonariuszy i pozostał w stałym kontakcie z operatorem monitoringu. "Dzięki doskonałej współpracy służb bardzo szybko udało się zatrzymać mężczyznę" - podkreśliła Gąsowska. Okazał się nim 42-latek.

Chciał jechać po kebab

"Mężczyzna, nie zdając sobie najwyraźniej sprawy z powagi sytuacji, starał się wyjaśnić policjantom, że przecież nic złego się nie stało, a rower był mu po prostu potrzebny do tego, by pojechać do pobliskiej budki z kebabem" - opisała policjantka.

42-latek spędził noc w policyjnej celi, a już następnego dnia usłyszał zarzut usiłowania kradzieży. Za popełnione przestępstwo grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

"Jak widać, współpraca ze Strażą Miejską w Piasecznie oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo jest nieoceniona oraz znacząco przekłada się na bezpieczeństwo mieszkańców" - podsumowała podkomisarz Gąsowska.