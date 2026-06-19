Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany
Policjant piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę na motocyklu, na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Żabieniec, zwrócił uwagę na pomarańczowego Fiata 126p bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Chwilę wcześniej oficer dyżurny policji w Piasecznie przekazał komunikat o nietrzeźwym kierującym, który może poruszać się właśnie takim pojazdem.
Kierowca do komendy, auto na parking
"Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymał kierującego do kontroli drogowej. Już podczas pierwszego kontaktu z siedzącym za kierownicą mężczyzną, policjant nabrał pewności, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie tylko to potwierdziło. 33-latek miał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Na tym się nie skończyło. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy policji w Piasecznie.
Mężczyzna został zatrzymany, a należący do niego Fiat 126p został odholowany na policyjny parking.
33-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.