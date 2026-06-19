Okolice Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany

Bez tablicy, bez uprawnień i z ponad trzema promilami Źródło wideo: Policja Piaseczno Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno

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Policjant piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę na motocyklu, na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Żabieniec, zwrócił uwagę na pomarańczowego Fiata 126p bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Chwilę wcześniej oficer dyżurny policji w Piasecznie przekazał komunikat o nietrzeźwym kierującym, który może poruszać się właśnie takim pojazdem.

Kierowca Malucha był pijany Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Kierowca do komendy, auto na parking

"Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymał kierującego do kontroli drogowej. Już podczas pierwszego kontaktu z siedzącym za kierownicą mężczyzną, policjant nabrał pewności, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie tylko to potwierdziło. 33-latek miał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Na tym się nie skończyło. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy policji w Piasecznie.

33-latek nie posiada prawa jazdy, a auto badań technicznych Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Mężczyzna został zatrzymany, a należący do niego Fiat 126p został odholowany na policyjny parking.

33-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

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