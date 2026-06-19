Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany

Kierowca Malucha był pijany
Bez tablicy, bez uprawnień i z ponad trzema promilami
Źródło wideo: Policja Piaseczno
Źródło zdj. gł.: Policja Piaseczno
33-latek, który kierował Fiatem 126p bez tablicy rejestracyjnej miał w organizmie ponad trzy promile alkoholu. Nie posiada on prawa jazdy, a pojazd nie ma badań technicznych.

Policjant piaseczyńskiej drogówki, pełniący służbę na motocyklu, na drodze krajowej numer 79 w miejscowości Żabieniec, zwrócił uwagę na pomarańczowego Fiata 126p bez przedniej tablicy rejestracyjnej. Chwilę wcześniej oficer dyżurny policji w Piasecznie przekazał komunikat o nietrzeźwym kierującym, który może poruszać się właśnie takim pojazdem.

Kierowca Malucha był pijany
Kierowca Malucha był pijany
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Kierowca do komendy, auto na parking

"Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych zatrzymał kierującego do kontroli drogowej. Już podczas pierwszego kontaktu z siedzącym za kierownicą mężczyzną, policjant nabrał pewności, że znajduje się on pod wpływem alkoholu. Przeprowadzone badanie tylko to potwierdziło. 33-latek miał w wydychanym powietrzu ponad trzy promile alkoholu. Na tym się nie skończyło. Sprawdzenie w policyjnym systemie informacyjnym wykazało, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto samochód, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych" – przekazała w komunikacie podkom. Magdalena Gąsowska oficer prasowy policji w Piasecznie.

33-latek nie posiada prawa jazdy, a auto badań technicznych
33-latek nie posiada prawa jazdy, a auto badań technicznych
Źródło zdjęcia: Policja Piaseczno

Mężczyzna został zatrzymany, a należący do niego Fiat 126p został odholowany na policyjny parking.

33-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Dariusz Korneluk w "Jeden na jeden"
Dariusz Korneluk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: pop
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
zloty pln pieniadze shutterstock_2640691309
Nie mogą odzyskać pieniędzy. "Chciałem tylko wymienić walutę"
Joanna Rubin-Sobolewska, Jakub Stachowiak
Elwira Nabiullina (19.02.2026)
Zniknęła "żelazna Elwira". To ona ratowała gospodarkę Putina
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolsceAlkoholPolicjaPiaseczno
Czytaj także:
Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215
Miał być ostatni rok na wygnaniu, ale tułaczka uczniów jeszcze potrwa. "Zwyczajnie nas okłamywano"
Dariusz Gałązka
Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto
"Nie spodziewałam się hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy"
Ulice
Mężczyzna wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem
Scena jak z filmu tuż przed seansem w kinie
Śródmieście
Warszawski Szpital Południowy
Tusk: będą konsekwencje polityczne
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Ursynów
Marcin Kierwiński
"Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, będzie za to odpowiadać"
Ursynów
Tragedia w żłobku
Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku
Okolice
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
Wesoła
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
Ursynów
Dawid Kacprzyk
Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego
Ursus
Drzwi do gabinetu Anny Łukasik w Szpitalu Południowym
"Zaplombowany" gabinet prezes Szpitala Południowego
Klaudia Kamieniarz
Został zatrzymany przez CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymali siedem osób. "Sprawa może dotyczyć ponad 1150 zamówień"
Okolice
Posterunek straży miejskiej przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Posterunek straży miejskiej w szpitalu. "Dla bezpieczeństwa"
RADOM
Jarosław Jóźwiak, Renata Kaznowska i Rafał Trzaskowski podczas wizyty w Szpitalu Południowym
Poselskie kontrole w szpitalach i żądanie dymisji
Ursynów
Parada zabytkowych ciągników w Ursusie
Traktorzyści, deskorolkarze i rowerzyści opanują ulice
Śródmieście
Koniec śledztwa w sprawie Mateusza M. podejrzanego o oszustwa (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek
Wola
Mężczyźni zostali ukarani mandatami
Kosztowne przejażdżki rowerzystów
Okolice
Uderzył pasażera i usiadł obok. Szukają go
Uderzył Amerykanina w głowę i usiadł obok nieprzytomnego. Szukają go
Śródmieście
Kamienica Fuchsa przy ulicy Wilczej
Była świadkiem "narodzin nowoczesnej, wielkomiejskiej Warszawy"
Śródmieście
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Autobus w płomieniach i ogromny słup dymu. Nagranie z Warszawy
Praga Południe
Wypadek nastolatków koło Legionowa (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą na jednym kole. Kłopoty 15-latka
Okolice
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Biegacze przejmą ulice w trzech dzielnicach
Ursynów
Samoloty
F-35 nad Warszawą
Śródmieście
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem
Okolice
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca z pięcioma zakazami
Okolice
Szpital w Kozienicach zbadał sprawę śmierci 19-letniej Oliwii (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 19-letniej Oliwii. Są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu
KOZIENICE
Warszawski Szpital Południowy
Szpital złoży zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa, jest ruch prokuratury
Ursynów
Odeszła niedźwiedzica Sabina
"Kończy się pewna era". Odeszła ostatnia niedźwiedzica
Praga Północ
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Jest umowa na projekt brakującej nitki Alej Jerozolimskich
Klaudia Kamieniarz
Pożar w ukraińskiej restauracji
Pożar w ukraińskiej restauracji. Śledztwo prokuratury
Wola

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki