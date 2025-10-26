Spowodował dwie kolizje, on i pasażerowie uciekli

Dwie kolizje w Piasecznie. Kierowca i pasażerowie uciekli Źródło: TVN24

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący oplem wjechał na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Energetycznej na czerwonym świetle i zderzył się z innym samochodem, który jechał prawidłowo.

Po zdarzeniu sprawca odjechał w kierunku Warszawy, a około pół kilometra dalej spowodował kolejną kolizję - tym razem z udziałem dwóch innych pojazdów. Świadkowie twierdzą, że przed przyjazdem służb ratunkowych kierowca opla wraz z trzema pasażerami oddalili się pieszo z miejsca zdarzenia. Policja pracuje nad ustaleniem ich tożsamości oraz ich poszukuje.

W obu zdarzeniach uczestniczyło łącznie 10 osób, nikt nie odniósł obrażeń.

