Ukrywał się w schowku pod sufitem

Sądził, że przechytrzy policjantów. Ukrył się w schowku pod sufitem (bez dźwięku) Źródło: KSP

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji poszukiwali 42-latka, za którym wystawiono list gończy. Z ich ustaleń wynikało, że może przebywać na terenie Otwocka. Pojechali to sprawdzić.

"Drzwi otworzyła partnerka poszukiwanego. Twierdziła, że mężczyzny nie ma w mieszkaniu. Policjanci dokładnie sprawdzili jednak wszystkie pomieszczenia i w jednym odkryli zamaskowany schowek zabudowany pod sufitem, w pobliżu drewnianej antresoli. To tam ukrywał się 42-latek, licząc najwyraźniej, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności. Nie przewidział jednak, że doświadczeni policjanci biorą pod uwagę także najbardziej nietypowe scenariusze" - opisuje w komunikacie podkom. Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.

42-latek za kratami spędzi rok i osiem miesięcy. Źródło: KSP

List gończy i wyrok

42-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku w celu zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 14 dni za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

Ma też do odbycia, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Lubartowie, karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających.

Trafił już do zakładu karnego.

