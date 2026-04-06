Ukrywał się w schowku pod sufitem

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji poszukiwali 42-latka, za którym wystawiono list gończy. Z ich ustaleń wynikało, że może przebywać na terenie Otwocka. Pojechali to sprawdzić.
"Drzwi otworzyła partnerka poszukiwanego. Twierdziła, że mężczyzny nie ma w mieszkaniu. Policjanci dokładnie sprawdzili jednak wszystkie pomieszczenia i w jednym odkryli zamaskowany schowek zabudowany pod sufitem, w pobliżu drewnianej antresoli. To tam ukrywał się 42-latek, licząc najwyraźniej, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności. Nie przewidział jednak, że doświadczeni policjanci biorą pod uwagę także najbardziej nietypowe scenariusze" - opisuje w komunikacie podkom. Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.
List gończy i wyrok
42-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku w celu zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 14 dni za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.
Ma też do odbycia, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Lubartowie, karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających.
Trafił już do zakładu karnego.
