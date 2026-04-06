Ukrywał się w schowku pod sufitem

Ukrył się w schowku pod sufitem
Sądził, że przechytrzy policjantów. Ukrył się w schowku pod sufitem (bez dźwięku)
Źródło: KSP
42-latek był poszukiwany listem gończym i się ukrywał. Przygotował sobie w tym celu schowek pod sufitem. Nic to nie dało, został zatrzymany. Za kratami spędzi rok i osiem miesięcy.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji poszukiwali 42-latka, za którym wystawiono list gończy. Z ich ustaleń wynikało, że może przebywać na terenie Otwocka. Pojechali to sprawdzić.

"Drzwi otworzyła partnerka poszukiwanego. Twierdziła, że mężczyzny nie ma w mieszkaniu. Policjanci dokładnie sprawdzili jednak wszystkie pomieszczenia i w jednym odkryli zamaskowany schowek zabudowany pod sufitem, w pobliżu drewnianej antresoli. To tam ukrywał się 42-latek, licząc najwyraźniej, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności. Nie przewidział jednak, że doświadczeni policjanci biorą pod uwagę także najbardziej nietypowe scenariusze" - opisuje w komunikacie podkom. Monika Kaczyńska ze stołecznej policji.

List gończy i wyrok

42-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku w celu zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania na okres 14 dni za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu.

Ma też do odbycia, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Lubartowie, karę roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie środków odurzających.

Trafił już do zakładu karnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Służby zatrzymały poszukiwanego mężczyznę
Był poszukiwany. Wpadł przez picie na peronie
Wawer
Chciał wyjść ze sklepu nie płacąc za zakupy (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden wyszedł bez płacenia, drugi ukrył się w sklepie, trzeci czekał w aucie
Zatrzymany pod zarzutem oszustwa
Zadzwonił do niej "komendant". Przekazała oszustom 120 tysięcy złotych
Praga Południe
Czytaj także:
Silny wiatr przewrócił w Wawrze drzewo
Mocno wiało. Drzewa na budynkach, zerwany dach
Alicja Glinianowicz
Pożar radiowozu na Ursynowie
Przed komisariatem płonął radiowóz
Ursynów
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaufany adwokat" odebrał pieniądze. Grozi mu osiem lat więzienia
Okolice
Zgromadził arsenał broni z czasów II wojny światowej
Miał arsenał broni z czasów II wojny światowej
Okolice
Policja interweniowała w Alei "Solidarości"
Autami po chodniku, sześć mandatów w jednym miejscu
Praga Północ
Jadłodzielnia na Bielanach
Nie wyrzucaj jedzenia, możesz je zostawić w jadłodzielni
Śródmieście
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymany mężczyzna śmiertelnie postrzelony podczas próby ucieczki
Okolice
Najpopularniejsze są bagażniki montowane na dachu
Spadł rower, uderzyło w niego sześć aut
Okolice
Tratwy dla ptaków wodnych
Tratwy dla ptaków na stawach
senior, telefon
Dzwonili, "ostrzegali", podawali "szczegóły". Aż przelała pieniądze
Okolice
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Balony z papierosami przylatywały zza wschodniej granicy
Okolice
Biuro podróży Alfa Star już w tym roku miało problemy
Biuro podróży upadło, turyści utknęli za granicą. Decyzja prokuratury
Okolice
Wypadek w Alejach Jerozolimskich
Zderzenie czterech aut, jedna osoba w szpitalu
Włochy
Renowacja przestrzeni wokół pomnika Chopina
Koncerty Chopinowskie przesunięte. "Ogromna strata wizerunkowa"
Katarzyna Kędra
25-latek nie potrafił wyjaśnić, skąd ma pieniądze
Miał 730 tysięcy złotych. Nie potrafił wyjaśnić, skąd
Okolice
Zlewnia ścieków płynnych przy ulicy Sytej
Ponad tysiąc złotych za wywóz szamba
Artur Węgrzynowicz
Moment zderzenia samochodu i autobusu w Markach
Tak doszło do wypadku w Markach. Nagranie
Katarzyna Kędra
Konwój Humvee (zdjęcie ilustracyjne)
Jest śledztwo w sprawie zamachu na polskich żołnierzy w Libanie
TVN24
Wypadek na S17
Uciekał, przebił bariery, dachował. Był poszukiwany, miał trzy zakazy
Okolice
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Spłonął papieski krzyż. Policja o przyczynach pożaru
Problem zalegających odpadów w Wawrze
Śmieciowy problem trzech dzielnic. Wszystko przez zmianę operatora
Alicja Glinianowicz
Wypadek w Markach
Autobus na boku, osiem osób rannych
Okolice
Jechał nietrzeźwy i z pasażerką na hulajnodze
Jechał hulajnogą, pijany, z pasażerką, na czerwonym świetle
Okolice
14-letni pilot drona odpowie za naruszenie zakazu lotów nad Orlenem (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał poćwiczyć manewry, 14-latek naruszył zakaz lotów dronem
Okolice
Syrenka została oblana żółtą farbą
Aktywistki oblały farbą Syrenkę. Zapadł wyrok
Śródmieście
Dawny dziedziniec Pałacu Brühla już odsłonięty w całości
Dziedziniec Pałacu Brühla odsłonięty już w całości
Śródmieście
W budynku przy Kasprzaka będzie Teatr Żydowski i Urząd Pracy
Po latach tułaczki Teatr Żydowski będzie miał siedzibę
Wola
Dachowanie auta
Trzy promile alkoholu we krwi, w aucie dziecko, w ręku telefon. Dachowanie
Okolice
Zatrzymani obcokrajowcy usłyszeli zarzuty
Przyznali, że nielegalnie przekroczyli granicę. Dokumentów nie mają
Okolice
Sprawca brutalnego ataku na kobietę został zatrzymany
Zaatakował kobietę z psem. Okładał ją pięściami i kopał po całym ciele
Śródmieście

