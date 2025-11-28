Logo TVN Warszawa
Nowy most nad Świdrem gotowy. Drogowcy podali datę otwarcia

Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Most powstał w ciągu DW801 między Józefowem a Otwockiem
Źródło: Google Maps
W nadchodzącym tygodniu drogowcy otworzą nowy most nad Świdrem. Jest on częścią zmodernizowanej drogi wojewódzkiej numer 801 między Otwockiem a Józefowem. Budowa obiektu kosztowała 10 milionów złotych.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił datę otwarcia przeprawy nad rzeką Świder na granicy Otwocka i Józefowa. Nastąpi ono w środę, 3 grudnia o godzinie 9.00. "Kierowcy będą mogli przejechać nowo wybudowanym mostem w ciągu drogi wojewódzkiej numer 801" - zapowiedzieli drogowcy.

Nowy most powstał w miejscu wyburzonego starego obiektu. Jego jezdnia ma siedem metrów szerokości. Powstały też chodniki i utwardzone pobocze. Dodatkowo drogowcy wykonali też roboty przy kanale technologicznym, zieleni i odwodnieniu drogi.

Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801
Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 801

"Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł, a środki w całości pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego" - podał MZDW.

Powstała w ramach kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej numer 801. Drogowcy przypominają, że rok temu w listopadzie otwarte zostały dwa inne obiekty: most nad Świdrem w Otwocku oraz most nad Kanałem Bielińskiego.

Budowa obu przepraw kosztowała niemal 13 milionów złotych.

W weekend remonty kolejnych ulic (zdj. ilustracyjne)
Prace zaplanowali na dwa weekendy. Chcą zdążyć przed zimą
Targówek
Znikają namioty kwiaciarskie sprzed Hali Mirowskiej
Kwiatami handlowali tu od lat. Znikają pawilony sprzed Hali Mirowskiej
Śródmieście
Wiadukty w ciągu ulicy Towarowej są w fatalnym stanie
Wiadukty nad torami w fatalnym stanie
Ochota
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

TAGI:
Drogi w PolsceInwestycje w WarszawieOtwock
