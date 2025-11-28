Nowy most nad Świdrem gotowy. Drogowcy podali datę otwarcia

Most powstał w ciągu DW801 między Józefowem a Otwockiem Źródło: Google Maps

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił datę otwarcia przeprawy nad rzeką Świder na granicy Otwocka i Józefowa. Nastąpi ono w środę, 3 grudnia o godzinie 9.00. "Kierowcy będą mogli przejechać nowo wybudowanym mostem w ciągu drogi wojewódzkiej numer 801" - zapowiedzieli drogowcy.

Nowy most powstał w miejscu wyburzonego starego obiektu. Jego jezdnia ma siedem metrów szerokości. Powstały też chodniki i utwardzone pobocze. Dodatkowo drogowcy wykonali też roboty przy kanale technologicznym, zieleni i odwodnieniu drogi.

Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801 Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801 Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801 Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801 Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Nowy most nad Świdrem w ciągu DW801 Źródło: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Modernizacja drogi wojewódzkiej numer 801

"Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł, a środki w całości pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego" - podał MZDW.

Powstała w ramach kompleksowej modernizacji drogi wojewódzkiej numer 801. Drogowcy przypominają, że rok temu w listopadzie otwarte zostały dwa inne obiekty: most nad Świdrem w Otwocku oraz most nad Kanałem Bielińskiego.

Budowa obu przepraw kosztowała niemal 13 milionów złotych.

