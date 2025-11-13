Zaufała "marynarzowi", straciła oszczędności i się zadłużyła

Beata Biel o oszustwach matrymonialnych "na żołnierzy" (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: tvn24

We wrześniu 57-letnia mieszkanka powiatu mławskiego otrzymała na portalu społecznościowym zaproszenie do grona znajomych od nieznanego mężczyzny. Przedstawił się jako mechanik, pracujący na statku. Rozmawiali codziennie za pośrednictwem popularnego komunikatora.

"Zrodziła się bliższa relacja. Po pewnym czasie mężczyzna opowiedział, że na statku posiada walizkę z milionem złotych w gotówce oraz kosztownościami. Twierdził, że chce wszystko wysłać kobiecie, aby ta przechowała ją do czasu jego powrotu. Przesyłka miała jednak zostać zatrzymana przez służby celne i poprosił kobietę o opłacenie kosztów cła i transportu" - informuje asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie

Kobieta, ufając "marynarzowi", spełniła tę prośbę i kolejne, także o pieniądze. Wykonywała przelewy. Otrzymywała nawet "potwierdzenia" od firmy kurierskiej. W sumie przelała ponad 60 tysięcy złotych.

"Wszystkie swoje oszczędności, a nawet zaciągnęła pożyczki. Kiedy zorientowała się, że została oszukana, zgłosiła sprawę policji" - dodaje asp. szt. Anna Pawłowska

Tak działają oszuści

"Schemat tego rodzaju oszustwa jest zawsze podobny. Przestępcy zakładają fałszywe konta w mediach społecznościowych, podając się za marynarzy, lekarzy, inżynierów lub żołnierzy przebywających za granicą. Wzbudzają zaufanie, nawiązują emocjonalną więź, a następnie proszą o pieniądze - najczęściej pod pretekstem przesyłki, kosztów transportu, cła, czy problemów finansowych" - przypomina policja i apeluje o zachowanie ostrożności w kontaktach internetowych, szczególnie z osobami poznanymi w sieci, które szybko deklarują uczucia lub proszą o wsparcie finansowe.

Jak ustrzec się przed oszustwem:

Nie wysyłaj pieniędzy osobom poznanym przez Internet.

Nie wierz w historie o "przesyłkach z pieniędzmi" lub "kosztownościach zatrzymanych na granicy".

Sprawdzaj zdjęcia i informacje o rozmówcy - często wykorzystują one wizerunek przypadkowych osób z sieci.

Nie udostępniaj swoich danych osobowych, numerów kont czy kopii dokumentów.

W razie wątpliwości skontaktuj się z policją – możesz w ten sposób uchronić siebie lub innych przed stratami.

