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Okolice

Odpowie za znęcanie się nad psem. Prokuratura: świadome zadawanie bólu i cierpienia

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Pies był ciągnięty za motorowerem (zdjęcie ilustracyjne)
Prokuratura o śledztwie dotyczącym znęcania się nad psem
Źródło wideo: Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce (Mazowieckie) zakończyła dochodzenie dotyczące znęcania się nad psem. Krzysztof J. mówił, że nigdy nie był właścicielem zwierzęcia, jako właściciela wskazał matkę. Prokuratura nie dała wiary temu tłumaczeniu.

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce oskarżyła Krzysztofa J. o znęcanie się nad owczarkiem niemieckim od września do listopada 2025 roku w miejscowości Troszyn. Jak ustalili śledczy, mężczyzna utrzymywał psa w niewłaściwych warunkach, w rażącym niedbalstwie.

"Wystawiał zwierzę na działanie warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu zwierzęcia, nie zapewniał mu właściwej opieki, stałego dostępu do wody, stałego wyżywienia oraz zaniechał zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej, dopuszczając tym samym do świadomego zadawania mu bólu i cierpienia" - poinformowała w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Mówił, że pies należy do matki

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

"Podał odmienny od ustalonego w toku dochodzenia przebieg zdarzenia. Wskazał, że nie jest i nigdy nie był właścicielem zwierzęcia, nad którym miano się znęcać. Jako właściciela wskazał swoją matkę. Wyjaśnienia te oceniono jako sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym" - podała Łukasiewicz.

Za zarzucany Krzysztofowi J. czyn grozi kara do trzech lat więzienia, nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie od tysiąca do 100 000 złotych oraz zakaz posiadania wszelkich zwierząt lub określonej kategorii. 

Zagłodzony i trzymany w brudzie

Prokuratorskie postępowanie zostało wszczęte 17 listopada. Przesłuchano świadków i zawiadamiającego. Uzyskano też dokumentację, dotyczącą leczenia oraz szczepień psa.

Prokuratura ustaliła, że zwierzęciu był zadawany ból i cierpienie. Było trzymane w niewłaściwych warunkach, w brudzie. Pies był zagłodzony.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
zwierzętaPrzemoc wobec zwierzątProkuraturaPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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