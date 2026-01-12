Logo TVN Warszawa
Okolice

"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"

Policyjny radiowóz zimą
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
26-latek przewoził pasażerów, mając w organizmie trzy promile alkoholu. Na widok policjantów rzucił się do ucieczki, najpierw autem, potem pieszo. Szybko jednak został zatrzymany.

W sobotę, 10 stycznia, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie dotyczące pijanego kierowcy świadczącego usługi przewozu osób. Z przekazanych informacji wynikało, że styl jazdy kierującego Skodą może stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Miał w organizmie ponad trzy promile

"Na miejsce skierowany został patrol ostrołęckiej drogówki. Policjanci w rejonie stacji paliw przy ulicy Stacha Konwy zauważyli skodę odpowiadającą opisowi ze zgłoszenia. Dali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania auta, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten jednak nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył, podejmując ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg" - opisuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. "Po kilkuset metrach mężczyzna zjechał na parking, opuścił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kolejnych kilkudziesięciu metrach pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Uciekinierem okazał się 26-letni mieszkaniec Ostrołęki. Od mężczyzny wyczuwalny był alkohol. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad trzy promile. W takim stanie świadczył usługi i przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie" - dodaje.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a jego pojazd zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.

26-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej.  Stracił prawo jazdy, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek w miejscowości Siekluki
Zabili na drodze, nie czują się winni. "Mieli poczucie, że to oni zostali skrzywdzeni"
Alicja Glinianowicz
Wypadek w miejscowości Ligówko
Więcej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
Mokotów
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/KMP Ostrołęka

Źródło zdjęcia głównego: KWP Radom

TAGI:
Drogi w PolsceOstrołękaPolicjaAlkohol
