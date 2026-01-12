Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, 10 stycznia, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce otrzymał zgłoszenie dotyczące pijanego kierowcy świadczącego usługi przewozu osób. Z przekazanych informacji wynikało, że styl jazdy kierującego Skodą może stwarzać realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.

Miał w organizmie ponad trzy promile

"Na miejsce skierowany został patrol ostrołęckiej drogówki. Policjanci w rejonie stacji paliw przy ulicy Stacha Konwy zauważyli skodę odpowiadającą opisowi ze zgłoszenia. Dali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania auta, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten jednak nie zastosował się do poleceń i gwałtownie przyspieszył, podejmując ucieczkę. Policjanci ruszyli za nim w pościg" - opisuje w komunikacie nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. "Po kilkuset metrach mężczyzna zjechał na parking, opuścił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Po kolejnych kilkudziesięciu metrach pościgu został zatrzymany i obezwładniony. Uciekinierem okazał się 26-letni mieszkaniec Ostrołęki. Od mężczyzny wyczuwalny był alkohol. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało, że miał on w organizmie ponad trzy promile. W takim stanie świadczył usługi i przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie" - dodaje.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie, a jego pojazd zabezpieczony i odholowany na policyjny parking.

26-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Stracił prawo jazdy, grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD