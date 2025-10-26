Potrącił dwie dziewczynki na przejściu dla pieszych

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim Źródło: Google Earth

O zdarzeniu poinformowali na Facebooku strażacy z Nowego Dworu Mazowieckiego.

"25 października o godzinie 13:11 zostaliśmy zadysponowani do potrącenia dwojga dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim. Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym" - przekazali strażacy.

Z naszych ustaleń wynika, że chodzi o dzieci w wieku 8 i 10 lat. Nie stało im się nic poważnego, ale trafiły do szpitala na dalsze badania.

W działaniach brali udział strażacy z dwóch jednostek ratowniczo-gaśniczych z Nowego Dworu Mazowieckiego, i z OSP z Nowego Dworu Mazowieckiego, policja i zespół pogotowia ratunkowego.

Więcej informacji przekazała mam tamtejsza policja.

- Na ulicy Modlińskiej, na wysokości numeru 5, kierujący pojazdem marki Kia 30-latek potrącił na przejściu dla pieszych dwie dziewczynki w wieku 10 i 8 lat. Kierowca został przebadany na zawartość alkoholu, był trzeźwy. Dziewczynki trafiły do szpitala - powiedziała nam w niedzielę po południu oficer prasowa policji w Nowym Dworze Mazowieckim komisarz Joanna Wielocha.

Jak dodała, policjanci wykonują dalsze czynności w tej sprawie i będą analizować materiał dowodowy w tej sprawie, by ustalić okoliczności zdarzenia.

